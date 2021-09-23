歐美各國近年來緊盯中國的減碳措施，中國國家主席習近平繼2020年在聯合國大會提出「雙碳」（2030碳達峰、2060年碳中和）承諾之後，今年再藉聯合國大會提出新承諾。

習近平22日宣布，中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，停止在海外建設燃煤發電項目。

這項重磅進展也是美國總拜登先前派出氣候特使凱瑞（John Kerry）訪中磋商時，亟欲促成的成果。

路透報導，習近平22日在聯合國大會中的預錄視訊演講表示，要加快綠色低碳轉型，實現綠色復甦發展，並重申中國將全力以赴，實現「2030年碳達峰、2060年碳中和」目標。習近平承諾，中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，不再新建境外煤電項目。

習近平在演講中，並未直接提及各界關注的中美競爭，但他意有所指地表示，中華民族傳承和追求的是和平和睦和諧理念，「我們過去沒有，今後也不會侵略、欺負他人，不會稱王稱霸」。習近平在演講中並重申，中國將努力全年對外提供20億劑新冠疫苗。

中國的溫室氣體排放量目前為世界首位，同時也是世界最大產煤國，以及最大的外國燃煤電廠融資國，其計畫建設的煤電項目規模高達40吉瓦。報導指出，雖然習近平的最新承諾並未透露更多具體政策細節，但此舉恐將嚴重限制發展中國家的燃煤電廠融資。

在此之前，拜登於8月底派出凱瑞訪問中國，據傳即是為施壓中國停止投資海外燃煤項目，但在會談中，中國國務委員兼外長王毅等高層官員皆將談判主軸拉升至中美關係整體氛圍的改善，以求後續的氣候合作事宜，最終使凱瑞無功而返。

外媒分析，美國對中國施壓，遭質疑是以減排和解決氣候變遷為切入點，間接牽制中國「一帶一路」倡議的影響力。消息指出，中國不願與凱瑞討論燃煤投資議題，是不希望被視為屈服於西方的壓力，同時尋求以自己的方式參與全球氣候問題。

研究和倡導組織自然資源保護委員會的國際氣候問題高級戰略顧問施密特（Jake Schmidt）表示，中國長期承受很大的壓力，若想要成為氣候領導者，就不能成為海外燃煤電廠的主要融資方。他並指出，習近平的聲明「真正地邁出一大步」。

(時報資訊)