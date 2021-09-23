為達到「雙碳」目標，大陸近期嚴格執行「能耗雙控」政策，各地陸續加碼限電，台商聚集的長三角及珠三角地區也難倖免。台商受訪時表示，企業緊急以調班、自行採購發電機發電等方式因應，但即使如此仍免不了影響產能。

大陸國家主席習近平2020年9月在聯合國成立75周年紀念峰會上提出「2030年實現碳達峰，2060年實現碳中和」後，多次在重要國際場合上重申該目標，並強調「中國言出必行」。

然而，大陸國家發改委8月通報，上半年包括廣東、福建、江蘇等9省能耗強度較上年不降反升，列為一級預警，並於9月11日推出「完善能源消費強度和總量雙控制度方案」，要求嚴格管控高能耗高排放項目，鼓勵地方超額完成能耗強度降低目標，導致多地持續加碼限產限電，希望在強度和總量上完成「能耗雙控」。

根據陸媒和大陸台商提供的資訊顯示，大陸多地自8月起啟動新一波限電措施，且持續加強力度。例如台商聚集地東莞，稍早僅實施每周「開五停二」方案，但22日起升級措施，東莞厚街供電分局證實，普通企業本周將限電4天，高耗能企業則限電一周。

廣東其他地區，包括佛山、汕頭也在16日起執行每周「開二停五」的五級有序用電方案，揭陽工業企業更面臨「開一停六」的限電模式。

台商另一聚集地長三角地區也有類似情況，江蘇南通日前實行「開五停二」，但15日起，江蘇多地加強限電措施，至少實施至本月底，且限電規模史無前例，已迫使許多工廠減產甚至停工。

浙江省方面，印染廠、污水處理廠、化工廠、化纖廠等高耗能企業將在9月21日至9月30日關停，其中印紡企業聚集地紹興市柯橋區相關企業將停產。

紹興市官方也證實上述消息，並表示「能耗雙控政策是大勢所趨，全國都差不多，區別在於各地政策強度不同」。

有上海台商向本報證實當地也有限電措施。另外台企聯常務副會長、東莞台商協會前會長翟所領指出，現在政府提倡環保，煤炭用的比較少，廣西、雲南改用水力發電，廣東也依賴相關電力，但今年雨水少，西電不夠東送。

翟所領表示，這的確影響到台商產能，每個公司每個行業不一樣，目前台商盡量採取調班措施，因為當地只在白天限電，晚上沒有限電，一些台商就將生產活動改在夜間進行，不然就是採購發電機自行發電。

(時報資訊)