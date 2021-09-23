優步成軍10多年來將首次達到季度盈餘的里程碑。圖／美聯社 優步（Uber）預料本季在經調整基礎下有機會展現獲利，這將是該公司成軍10多年來首次達到季度盈餘的里程碑。

受惠於餐飲外送訂單大增、叫車服務自疫情低谷復甦，使這家叫車服務商比原先預期還提早數月達陣。

受此激勵，優步周二股價飆漲11.5％至44.36美元，周三早盤再漲1％。截至周二收盤為止，優步股價在今年累跌13％。

根據優步21日（周二）申報文件指出，第三季（到9月30日止）扣除利息、稅項、折舊等其他成本前的經調整結果介於虧損2,500萬美元到盈餘2,500萬美元。之前該公司預料本季虧損將近1億美元。

優步並預期，第四季也將展現經調整獲利。

MKM Partners分析師庫爾卡尼（Rohit Kulkarni）肯定這對優步而言是清楚的正向指標，先前受累於獲利前景不明等因素，使優步股價承受壓力，今年一度跌落逾二成。

優步勁敵Lyft之前甫公布第二季首次展現經調整盈餘。此外，餐飲外送對手DoorDash市值在上周一度超越優步。

優步與規模較小的Lyft皆承受多年虧損的壓力。過去因為特定投資或出脫資產帶來的一次性獲利，使優步曾交出少見的盈餘成績。不過到目前為止，這兩家叫車服務商尚未依靠本業而使淨利呈現正數，也未透露何時能達到此目標。

不過，兩業者都著重於經調整獲利表現，意味持續朝向盈餘進展。這類計算扣除資產減記、投資所得、高層股票報酬等投資人視為本業以外的項目。

在疫情之前，優步與Lyft藉由減少給予客戶的大幅折扣，試圖證明無須補助優惠也能帶動業績增長，當時虧損開始縮小。但疫情爆發後又帶來重擊，迫使兩業者相繼出脫耗費成本的自動駕駛部門，另也展開大裁員。

隨著人們逐漸返回辦公室上班，挹注優步叫車業績回溫。Investing.com分析師安沃（Haris Anwar）指出，此次上修財測意味叫車服務正在返回疫情前水準。

(時報資訊)