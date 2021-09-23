谷歌斥資21億美元購買目前租用的曼哈頓辦公大樓，根據房地產研究機構Real Capital Analytics表示，這起買賣創下新冠肺炎疫情爆發以來，美國單棟商辦最貴交易紀錄，同時也是美國史上最貴房地產交易之一。

谷歌21日稍早宣布斥資21億美元，買下紐約曼哈頓西區面積130萬英尺的St. John's Terminal大樓，預計在2022年第一季完成交易。這棟水畔大樓目前正在整修，預計2023年中啟用。

目前美國商辦的閒置率仍遠遠高於疫情前水準，而且辦公室租金直線滑落，但近來有跡象顯示，便宜的商辦空間吸引企業租客的興趣，開始為未來做規劃。

儘管谷歌推延員工返回辦公室的時間，但仍大手筆拓展紐約據點，顯示科技大廠對商辦的興趣不減。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）與紐約州長霍赫爾（Kathy Hochul），樂見谷歌擴大投資紐約房地產。

谷歌是2022年春季率先讓員工在家上班的科技巨擘之一。受變種病毒影響，谷歌執行長皮查（Sundar Pichai）8月底宣布，員工重返辦公室計畫推延至2022年1月10日。最新房地產交易顯示，谷歌將辦公空間視為長期策略的重要部分。

谷歌在紐約設立辦公室已經超過20年，員工人數由2018年的7,000人增加至目前的1.2萬人，紐約是谷歌在加州以外最大的據點。相較於其他較便宜的城市，科技公司選擇在紐約拓展據點，是受到當地的專業人才與技術勞工吸引。

谷歌、臉書、蘋果與亞馬遜等科技巨頭，在近幾年成為美國最大的商辦買家或承租人。房地產投資人表示，坐擁龐大現金的科技大廠在商辦價格低廉之際，出手投資。

城市歡迎大型高科技公司進駐，因為他們可以帶來高薪工作，和提升房產稅收。

(時報資訊)