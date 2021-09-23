美國司法部近日以國安風險為由，對視訊會議軟體公司Zoom收購雲端客服中心Five9一案展開調查，再度讓Zoom與中國政府的關係受到關注。

根據司法部在8月向聯邦通訊委員會（FCC）提交的文件，司法部負責監管電信業外來投資的委員會近日將對Five9收購案展開調查，目的在釐清這項交易是否「對美國國家安全或執法造成威脅」。

司法部於文件中透露上述國安威脅來自這項交易有「外國參與」，包含相關業者的海外關係及外資所有權。雖然司法部並未於文件中說明外國是指哪一國，且Five9發言人也拒絕回應，但外界揣測中國政府參與其中才會引來美國政府調查。

Zoom在今年7月宣布投資147億美元收購Five9，預計在明年上半完成交易。日後Five9將成為Zoom旗下營運單位，而Five9執行長特洛羅普（Rowan Trollope）將加入Zoom擔任總裁。Zoom稍早重申這項收購計畫將如期在明年上半完成交易。

總部位在美國加州聖荷西的Zoom宣稱員工有半數以上都在美國，但曾公開表示旗下「為數可觀」的研發團隊成員在中國。Zoom執行長袁征在中國出生，在2007年取得美國公民身分，也讓該公司受到美國政府及媒體高度關切。

去年Zoom應中國政府要求，封鎖與1989年北京天安門事件有關的線上視訊會議，並關閉三個激進抗議份子的帳號，使Zoom再度遭到外界質疑與中國政府關係匪淺。

儘管Zoom事後表示將不再接受中國政府要求，隨意關閉中國以外地區的用戶帳號，但依舊引來美國主管機關調查。

(時報資訊)