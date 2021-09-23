外媒引述消息報導，蘋果近日與加州大學洛杉磯分校（UCLA）及百健（Biogen）合作研發，希望透過iPhone內建感應器來偵測憂鬱、認知衰退的早期徵兆，透露蘋果不再讓Apple Watch主導健康功能。

蘋果與UCLA共同進行的「海風」（Seabreeze）研究計畫自去年秋天展開，將150名Apple Watch及iPhone用戶的使用數據加以分析，以了解各項數據與憂鬱症之間的關聯。這項計畫的實驗對象將在今年擴大至3千人。

「海風」計畫透過iPhone鏡頭、鍵盤及麥克風來追蹤使用者臉部表情、習慣用詞、說話速度、步行速度、睡眠習慣、打字速度、錯字頻率等眾多細微數據，再進一步分析這些數據變化與早期憂鬱症之間的關聯。

百健在9月20日展開的「Pi」研究計畫則是利用iPhone追蹤用戶數據，進而分析這些數據與認知衰退之間的關聯。儘管蘋果並未透露任何細節，但若蘋果日後成功推出新功能，可望協助全球數千萬名患有憂鬱症及其他心理疾病者追蹤自身健康狀況。

伊利諾芝加哥大學BiAffect研究計畫主要開發者哈珊（Faraz Hussain）表示，目前神經失調或情緒失調的早期診斷主要靠患者口述症狀，但口述往往過於主觀。相較之下，透過電子裝置偵測數據並加以分析更有助早期發現病徵，及時預防病情惡化。

過去一年半全球在新冠肺炎籠罩之下，許多人足不出戶長達數月，身心壓力與日俱增。

Kaiser家庭基金會調查顯示，成年人自認患有焦慮症或憂鬱症的比例在今年1月達到41％，是2019年同期的四倍之多。

蘋果在此刻擴充健康功能可望大幅提升軟體服務營收，但透過iPhone追蹤更多用戶數據也可能再度引來隱私爭議。

蘋果近日打算透過用戶數據偵測來防堵兒童色情，卻也因此遭到用戶抗議侵犯隱私。

(時報資訊)