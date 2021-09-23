美國眾議院21日通過一項法案，讓政府能夠持續運作至12月初，並凍結債務上限至2022年。此法案仍須經過參議院同意，但國會兩黨對此問題僵持不下，令美國聯邦政府面臨債務違約風險。

由民主黨掌控的眾議院周二以220票贊成、211票反對通過該法案。此法案能讓美國政府不斷炊至今年12月3日，並暫停執行債務上限至明年12月16日。

美國國會必須在9月30日前通過撥款計畫，否則聯邦政府將陷入停擺。美國財政部目前正動用緊急措施，以支應政府營運資金，直到債務上限調高或凍結。美國財長葉倫（Janet Yellen）近日警告，所有應急措施將於10月耗盡。

該法案亦涵蓋286億美元用於自然災害救助，幫助颶風艾達與近日風暴等受災戶度過難關，以及63億美元支出協助安置阿富汗難民。

國會幕僚表示，參院預計於本周稍後或下周稍早針對此案投票表決。白宮周二聲明表示，全力支持該法案。

但共和黨人已表態將阻擋該法案，這意味著民主黨必須設法突破兩黨僵持局面，才能避免美國出現史上首次債務違約的情況。

參院多數共和黨議員表示，他們不會支持提高債務上限，認為民主黨應該為今年稍早強行通過的1.9兆美元紓困法案扛起債務責任。

若該法案在參院受挫，民主黨可能將凍結舉債上限措施附加於3.5兆美元支出法案裡，令他們靠著簡單多數優勢便能在參院通過法案，但這恐怕令混亂、耗時的程序變得更複雜。

參院少數黨領袖麥康納 （Mitch McConnell）表示，共和黨僅支持獨立的支出法案，而非將凍結債務上限包含在內的法案。

美國國會兩黨在調高舉債上限一事僵持不下，令華爾街分析師與企業領袖十分緊張。他們同聲警告，美國倒債風險攀升，恐導致市場震盪並拖累經濟成長。

(時報資訊)