亞洲開發銀行（ADB）22日調降亞太開發中國家今年經濟預估，原因在於Delta變種病毒疫情延燒、疫苗接種速度不一，加上多國重啟封鎖隔離措施，為該區經濟復甦道路增添障礙。但ADB看好台灣經濟成長，今年成長率從4月預測的4.6％上修至6.2％，明年維持3％不變。

ADB周三在最新報告裡，將開發中亞洲地區（包含46國）今年經濟成長率從上次預估的7.3％調降至7.1％，明年維持5.4％不變。該地區涵蓋中國、韓國、印度與新加坡等亞太國家，但不包括日本、澳洲與紐西蘭。

亞洲疫情近日急速升溫、Delta變種病毒肆虐，各國實施程度不一的防疫措施，令經濟復甦速度出現分歧。

ADB看好東亞與南亞依然是該區成長引擎。儘管南亞經濟大國印度備受疫情打擊，ADB仍預測該國今年經濟可望出現10％的雙位數成長，但此數據略低於先前預估的11％，明年從7％上修至7.6％。

而泰國疫苗接種速度太慢、馬來西亞多次封城，導致經濟備受衝擊。ADB將泰國今年經濟成長預估從3％大幅調降至0.8％，明年從4.5％下修至3.9％。馬來西亞今年從6％下修到4.7％，明年從5.7％上調至6.1％。

ADB表示，截至8月底止，開發中亞洲地區僅28.7％人口完整接種疫苗，遠低於歐洲接種率58％與美國的51.8％。

至於亞洲最大經濟體中國，今明年成長率預估與4月估值相符，維持在8.1％與5.5％。

在亞洲四小龍部分，香港今年成長率從4.6％上修到6.2％，明年由4.5％下修至3.4％。韓國今年從3.5％上修到4％，明年維持3.1％不變。新加坡今年成長率從6％上修到6.5％，明年維持於4.1％。

ADB表示，中國與新加坡等國疫情控制相對良好，加上疫苗加速施打，令他們免去重啟隔離措施的痛苦，從而享受全球需求復甦帶動經濟成長的好處。

(時報資訊)