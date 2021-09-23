倡議團體要求在2020年聯準會（Fed）積極救市，支撐受疫情重創的經濟之時，頻繁進出股市的達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）與波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）下台。

另外，曾擔任聯準會顧問的達特茅斯學院教授雷文（Andrew Levin）認為，羅森格倫情節重大，應該即刻辭職或免職，而卡普蘭可「留校察看」，待聯準會進一步調查。

兩位資深聯準會官員一手制定貨幣政策，一手炒股，令聯準會信譽受損，推動更嚴格金融規範的倡議團體Better Markets與Fed Up要求兩人下台。

Better Markets總裁暨執行長凱勒赫（ Dennis Kelleher ）21日致函聯準會主席鮑爾，表示「現在是聯準會善盡領導人之責的時候：以身作則。」

凱勒赫在信中寫道，卡普蘭與羅森格倫應該為疫情期間的牟利行為下台，或被解雇，因為兩人失去美國民眾，或甚至是聯準會主席的信任。

聯準會前顧問雷文表示，羅森格倫交易的是房地產證券，這些投資直接受到聯準會2020年支撐金融業的行動影響，行為極為嚴重，應該立即下台或被免職。

至於卡普蘭的情況需要更多資訊，至今他仍拒絕提供證券交易的全部資訊。雷文認為卡普蘭應該休假，待聯準會進一步調查。卡普蘭在高盛服務長達20多年，2006年告別老東家赴哈佛大學任教，2015年進入達拉斯聯準銀行。

雷文表示，外部調查可釐清卡普蘭股票交易的時間，並辨別交易是否因為他獲得機密敏感資訊而得益。

部分聯準會觀察家表示，聯準會官員炒股引發外界質疑，央行的政策究竟在幫助何人？Fed Up主管杜爾欽（Benjamin Dulchin）表示，勞工階級有很多理由可以合理懷疑，聯準會在制定政策時，是否有將他們的最大利益納入考量。

(時報資訊)