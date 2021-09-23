在美國聯準會（FOMC）公布會議結果前夕，日本銀行（央行）21日在例會後宣布維持現行貨幣政策不變，並提及出口與工廠生產前景將受供應鏈限制的影響。日銀最新說法強化外界對該央行維持超寬鬆政策的看法，不會跟隨美、歐縮減購債。

此外，日銀總裁黑田東彥會後指出，近期引起金融市場動盪的中國房產業者恒大財務危機，不太可能成為全球問題。

日本央行一如外界預期，維持短期利率在負0.1％，10年期公債殖利率目標維持零水位，並重申購買日本公債無上限的政策。

該央行聲明中指出，「出口與工廠產出持續增長，但部分受到供應緊縮的影響」。這與7月的說法相比黯淡許多，當時日銀強調出口與產出「持續穩定攀升」。

日本央行與其他主要央行走上不同的方向。根據Fed官員近期訪談與公開發言，外界預料Fed今年將開始縮減每月1,200億美元的購買公債與抵押貸款擔保債券（MBS）規模。Fed周三稍晚召開決策會議。

歐洲央行本月稍早也指出，隨著歐元區經濟前景更樂觀有意小幅縮減購債計畫。但央行總裁拉加德強調這不代表將扭轉寬鬆貨幣政策。

日本政府因疫情一再延長日本緊急事態，使服務業大受打擊，餐廳與酒吧必須提前打烊，而且不得提供酒類產品。日本消費者物價已下滑將近一年，反觀美國8月消費者物價較去年同期躍升逾5％。

此外，穆迪分析公司（Moody's Analytics）資深經濟學家安格里克（Stefan Angrick）認為，「隨著美國Fed與全球央行都擬撤回因危機而推出的貨幣擴張，日銀顯然保持按兵不動模式，無意緊縮也不太可能再寬鬆。」

他預期，日銀在可預見的未來將繼續當前的利率目標，關鍵原因就在於通膨前景低迷。

另外，黑田在會後記者會談到中國房產業者恒大的財務風暴。他說：「應該視此案為一家特定公司和中國房地產市場的問題，目前我不認為這會造成整體市場的問題。」

但黑田坦言，恒大的債務已令市場恐慌，強調會密切觀察市場反應。

(時報資訊)