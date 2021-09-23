文策院為扶持台灣文化創意產業，於日前公布「文化新創加速推進計畫」，內容導入行之有年的孵化器概念，導入業師輔導與陪訓課程，並透過平台對接潛在的投資者，協助文化產業工作者轉型，擴大產業經濟規模。

對文創工作者而言，資金問題往往是造成其作品無法完成的主要因素，以「一首搖滾上月球」而聞名的黑糖媒體創意有限公司，前期也受限於資金的限制，延後其產品完成的時間。雖然2014年金管會提出「金融挺創意產業專案計畫」，從「教育訓練」、「資金專案」、「輔導平台」與「配套措施」等四個面向出發，支持台灣文創產業的發展，然該計畫較為適合中大型文創業者，對於佔台灣文化創產業高比例（84.93％），其資本額在500萬以下的小、微型業者而言，幫助極為有限（陳毓峰、林翠芳，2016）。根據調查，台灣文創業者的創作動能極為豐沛，但是小、微型文創業者通常缺乏有形資產，且無法給予無形資產評估其市場價值，所以不易在資本市場獲得資金支持（Sun&Meng, 2015），獲得讓創意化為具體產品的第一筆資金，群募機制的出現剛好可以解決上述情況。

如何在擴大產業經濟規模，協助業者發展的前提下，又能維持每個創作者的動能和獨特性，除了上述的新創孵化器的作法外，藉由群募與BI智庫的合作，對於眾多小、微型業者而言，或許是讓投資者、募資者、與平台三方運作更為順暢的作法。在這個前提下，我們的架構是取法己順利運作多年的能源產業，在投資者、募資者、與平台三方中加入一個特殊目的公司（SPV），透過這個SPV協助目標業者維持日常營運與創作能量，讓小、微型業者能夠專注於創作中，不受到其它因素干擾。這個SPV是由群募平台與BI智庫負責成立與運作，並與文創業者們建立夥伴關係。

藉由SPV代表業者們進行募資、行銷、與投資者交涉等日常運作，一方面集合眾多業者的資源，透過SPV形成一定的量體，在與投資者溝通談判時不因規模的不對等而居於劣勢；另一方面，藉由不同業者的組合形塑SPV的多樣性，既可吸引不同投資人的目光，也可避免因單一性而面臨快速被市場淘汰的風險。除此之外，在創意產品化之前，可以在SPV內部透過類似沙盒的機制，經由前測運作協助創作者探究其作品的市場化可能性，減少創作者與SPV市場冒進所產生的風險，也可以讓創作者了解市場走向，在創意與市場性中取得平衡，避免曲高和寡的情況出現。

成功的文化創意產業，其影響力是無遠弗屆的，韓國的流行文化在全球走紅的程度，就是一個很好的例子。不是因為BTS、TWICE、寄生上流、大長今、Psy的走紅而造就韓國文創產業的成功，而是過去韓國文創領域產、官、學、研的通力合作，透過不同的作法厚植韓國文創產業的實力，藉由不同管道行銷韓國的文創產業，進而造就韓國在流行音樂、影視、飲食等領域的成功。透過產、官、學、研的合作，結合各方資源的挹注，我們期待未來台灣的文創產業也能在全球佔有一席之地。

(時報資訊)