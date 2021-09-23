台經院公布的「營建業營業氣候測驗點」除可瞭解廠商信心水準的變化狀況，也可反映國內房市景氣的動向。而從近期「營建業營業氣候測驗點」將從看法樂觀象限的下緣逐步往上緣位置移動，以及廠商對於未來半年房市景氣看法多集中於好轉、持平，幾乎無看壞的現象來看，國內房市在歷經疫情的短暫考驗後，2021年第三季中旬過後將重拾成長動能；畢竟以國內房市所面臨的經營環境來說，仍視為利多於弊，同時營造成本居高不下，不動產開發商為反映成本，使得房價處於高檔或小幅上揚的趨勢顯著，再者房市成交量也因遞延性買盤逐漸回籠，第四季表現將優於第三季。

至於未來國內房市不至於出現報復性買盤，而是漸進式買盤陸續回籠的局面，主要是買賣雙方對於價格存有認知差距，再加上疫情有不確定性，且政策面仍待市場進行調整、消化所致。

其中以住宅市場來說，台南市、竹苗地區將值得期待，最主要是受惠於半導體廠持續擴充產能的效益，特別是台積電3奈米、2奈米生產基地的磁吸效應，畢竟晶圓代工大廠進駐該地區後，帶動地方經濟及就業表現，因而人口紅利、高薪資收入、剛性需求皆驅動科學園區周邊的房市交易，其中南科近期房價漲幅在各科學園區位居首位，熱門交易多落於交通、生活機能較為成熟的新市區中正商圈、南科車站、善化車站周邊，顯然科學園區周邊區域受到不少投資人、置產族群的青睞。

至於台中市也將有不錯的表現，主要是台中市已成為全台人口第二大都市，吸引大量資金投資置產，加上漢神洲際娛樂商城、三井Outlet台中港擴展二期、三井東區lalaport等商場興建計劃及高鐵台中站「超級娛樂購物城」開發案的議題加持所致；而下一個市場矚目的焦點，則將落於台積電新廠設置的高雄地區，近期包括楠梓土地標售價格上揚、豪宅市場買氣提升等現象皆可知，高雄地區房市已準備複製南科的經驗。

至於辦公室租賃市場仍舊持穩，主要是反映供給端釋出有限，而需求端受到此波疫情的影響並未有顯著反應，主要是製造業、服務業對於辦公室租賃市場的活動呈現一長一消的態勢。值得一提的是，若以辦公室租賃市場在後疫情時代的趨勢而論，疫情似乎有加速辦公室生態的進化，未來台灣一部分企業的辦公型態或許將有所轉變，也就是越來越多企業開始思考辦公室由過去一人一位的傳統辦公模式，邁入沒有固定座位的彈性辦公室階段，同時我國因疫情於5月中旬～7月下旬進入三級警戒，混合型辦公模式再度引起廣泛討論；但畢竟居家上班、辦公室上班交雜的分流型態並非長期適用於各類行業，況且居家遠端工作仍有家庭成員的干擾、無線網路及電腦設備、工作環境的舒適度、工作與生活的界線無法明確劃分、員工之間缺乏互動、對公司向心力降低等挑戰需克服，因而台灣辦公室租賃市場需求要有所轉變仍是較偏向中長期的議題。

而土地交易表現也不遑多讓，反映案件只要具備開發價值、收益率達一定水準者，許多法人投資人對於不動產案件的投資態度仍維持積極；以8月中旬中石化高雄亞洲新灣區特貿六土地順利出脫，由慶旺建設以23.8億元得標即可知，特別是此次有20多組競標，主要是該標案為近期高雄市難得釋出之大面積所有權土地，況且亞洲新灣區受惠五大建設陸續完工，捷運、輕軌、高速公路等交通網絡建構已臻完善，百貨商場進駐提高生活機能，稀有的港灣海景及大面積綠帶吸引中高資產客群匯聚，同時亞洲新灣區中土地使用分區唯一可全棟規劃作為住宅產品或企業總部的完整土地所致。

(時報資訊)