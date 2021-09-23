行政院長蘇貞昌22日指出，2022年、2023年，政府自行採購和國內外捐助的疫苗，將累計超過8,200萬劑，可以讓國人打3到4劑，預估今年10月底全民接種比例可達到七成，第二劑可接近三成。

指揮中心22日表示，上周到貨108萬劑莫德納，僅足夠70歲以上長者打第二劑，已打完第一劑第7類人員還得再等等。

蘇揆表示，台灣疫苗到位數量，總計已超過1,730萬劑，其中屬於自購的國外疫苗約910萬劑，友邦及民間捐贈近820萬劑。

藍委吳斯懷質疑，目前第一劑疫苗施打率只有49.94％，第二劑更只有6.73％，政府沒有承諾何時第二劑覆蓋率可到七成。衛長陳時中表示，以疫苗施打率來講，目前可以想像施打率可達到77％，主因有意願施打疫苗民眾就是77％。

政院報告指出，短短四個月，台灣的疫苗接種率從5月中不到1％，迄今已衝到近50％，目前全台灣已有超過1,160萬人接種第一劑疫苗。蘇揆希望，第一劑疫苗接種率預估10月初可達六成，10月底可望達到七成，屆時施打第二劑疫苗覆蓋率也可接近三成。

此外，指揮中心表示，第九輪同步開放BNT及高端疫苗施打，指揮中心22日指出，共有78.1萬人完成BNT第1劑預約，預約率為86.2％，以及52.3萬人完成高端第2劑預約，預約率80.1％，二者都逾八成。

而日前到貨108萬劑莫德納，醫療應變組副組長羅一鈞表示，經計算70歲以上長者，「剛好是這個數量」，也就是說，等待第二劑約200多萬人得再等下一批。。

另美國宣布疫苗新制後，已在美打第一劑者，未來恐無第二劑可打，副指揮官陳宗彥指出，在海外打第一劑者，可到地方衛生單位登記，地方政府會協助第二劑施打。

(時報資訊)