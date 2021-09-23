經濟部22日統計，2021年1至8月核准僑外投資件數為1,757件，較去年同期減少22.12％；在核准金額部分，投增資金額為37.28億美元，較去年同期減少35.17％。投資件數、金額仍因全球新冠肺炎疫情持續，大型跨國企業投資活動趨緩，呈現負成長趨勢。

投審會公布最新統計，2021年8月單月我僑外投資核准件數為223件、年減28％，投資金額計5.18億美元、年減六成，持續呈年減。1至8月核准新南向國家來台投資件數332件，較去年同期減少3.77％，投增資金額計4.5億美元，較去年同期增63.96％，投資來源地主要為新加坡、泰國及澳大利亞。

陸資來台投資方面，1至8月投資件數為26件，較去年同期減63.38％；投增資金額為2,947萬美元，較去年同期減少75.09％。投資件數、金額較去年同期減少，主要仍是受到國際情勢變化，美中貿易戰持續升溫、兩岸情勢變動、修正大陸來台投資許可辦法等措施所致。

對外投資方面，2021年1至8月核准對外投資件數265件，較去年同期減27.60％；投增資金額86.28億美元，較去年同期增加36.70％，主因核准環球晶圓以25億美元增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE. LTD.暨間接投資德國GLOBALWAFERS GMBH收購德國世創電子（SILTRONIC AG）等大型投資案所致。另1至8月核准對新南向國家投資件數為82件，較去年同期減少32.23％，投增資金額計53.49億美元，較去年同期增加197.31％；主要集中於新加坡、越南、泰國。

對大陸投資方面，1至8月核准對中國大陸投資件數為277件，件數較去年同期減少12.34％；核准投增資金額計25.98億美元，較去年同期減少32.75％，投資金額減幅較大。

(時報資訊)