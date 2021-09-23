鐵礦石之亂，讓海岬型散裝船商賺到近十年來最高一波運價！在鐵礦石最大進口國大陸祭出粗鋼限產、能耗雙控政策，加上地產商恒大財務隱憂三大衝擊下，鐵礦石價格看跌，引發礦商趕出貨、鋼廠搶進貨之亂，鐵礦石貿易量激增，海岬型船BCI日租金自13日5萬美元起漲，連八日大漲6,807美元，在22日已逼近6萬美元大關，單日大漲3,446美元至59,715美元。

除了大陸，日本、韓國、台灣等地鋼廠也搶著進貨。對照所有航線海岬型船日租金全面上揚，又以鐵礦石兩大出口國澳洲、巴西趕著出貨先搶先贏，帶動太平洋區航線租金漲幅驚人，22日單日大漲8,928美元至69,189美元，是近年最大漲幅，大西洋區租金也上漲995美元至66,825美元。

業界分析，大陸不希望財務性操作影響鐵礦石價格，近期期貨價格下修，現貨價格跟著走跌，近日每噸價格在100美元掙扎，加上鋼鐵限產、減產的預期心理，業界多數預期鐵礦石價格恐跌至兩位數。

據瑞銀集團9月預估，今年底鐵礦石價格每噸將低於100美元，明年均價下探每噸89美元，較之前預測大幅下修12％，2023年均價恐進一步降至每噸80美元，理由是需求量進一步疲軟，但供應量增加。

至於恒大財務隱憂是否衝擊水泥、鋼鐵等建材原料需求？業界大都認為，在建工程喊停可能有影響，但對照大陸8月鐵礦石進口量約8,300多萬噸來看影響不大，至年底每月進口量可望維持8,000多萬噸。

新加坡交易所（SGX）鐵礦石21日期貨每噸報價93美元，跌幅0.61％，20日期貨盤中一度跌逾11％，觸及每噸90美元的低點，創下2020年5月來新低。目前鐵礦石期貨價格較5月每噸233.95美元的歷史最高點下跌60％。

(時報資訊)