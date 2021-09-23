振興五倍券22日上午9時準時上線，且各部會推出限量加碼券、加上各金融單位祭出數位綁定優惠，五倍券官網一度塞爆。截至晚上9時，整體數位綁定人數達207萬6,510人，僅一天就超越去年整體綁定三倍券的180萬人，顯示今年政府全力衝刺數位化有成。

行政院為備戰大量流量，由科技政委唐鳳親自出馬，斥資9.7億元預算打造系統，但上午9時開放民眾登記數位五倍券，官網出現亂碼及空白畫面。

經濟部說，開放半小時內已有超過40萬人次登入，因此啟動限流導流機制，後續人留減緩後持續恢復，五倍券官網連線直到接近上午11時才逐步恢復正常。今年官網介接至各業者綁定功能，因流量過高，較為緩慢，至下午1時後逐步順暢。

據經濟部最新統計，截至22日晚上9點，官網登入人次達1,028萬1,747人次，數位個人綁定161萬3,002人、共同綁定46萬3,508人，整體數位綁定達207萬6,510人。

在八大券預約抽籤部分，截至晚間9時為止，在預約抽籤的部分，國旅券約490萬人、i原券70萬人、農遊券487萬人、藝Fun券474萬人、動滋券471萬人、客庄券423萬人、地方創生券305萬人。

而經濟部推出的「好食券」是部會八種加碼券中，唯一不用抽籤的，上路後引起搶領潮，22日上午數位綁定網站已經大塞車。經長王美花在立法院備詢時表示，好食券高達400萬份非常充足，國人不用這麼急，應該都搶得到，不用在第一天搶，經濟部會隨時排除網站問題並關注網路狀況。

國民黨立委質疑，五倍券的數位綁定一開放就網站大當機，許多人想要搶好食券都搶不到，難道大家都不用上班，都在搶券嗎？王美花回應，好食券高達400萬份，非常充足，不用在第一時間去搶，經濟部會隨時排除網路狀況。至於400萬份好食券領不到，經濟部是否會加碼？王美花說，應該都搶得到。

(時報資訊)