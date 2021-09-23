主計總處22日公布就業調查指出，隨著疫情好轉，就業市場回溫，8月失業率降至4.24％，連續第二個月下降，顯示勞動市場已漸改善，惟8月失業率仍創近八年同月最高，說明疫情的影響尚未消失。研判9月失業率還會再改善。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，受疫情影響，失業率於6月升至最高達4.80％，隨疫情趨於穩定，內需型商業活動重啟，過去幾個月暫時失業的族群恢復工作，失業率於7月降至4.53％，8月進一步降至4.24％。

這份調查顯示，8月批發零售、住宿餐飲、藝術娛樂休閒，以及美容業所屬的其他服務業，這些行業的就業人數都比7月回升，以住宿餐飲業回升1萬人、批發零售回升8千人最多，陳惠欣表示，這是因為他們在三級警戒之初所受的衝擊最大，因此近來回升也較明顯。

值得注意的是，往年8月是一年失業率最高的一個月，但今年8月由於「疫情好轉效果」，大於「畢業季效果」，因此8月失業率4.24％反而比7月4.53％來得低。

展望未來，陳惠欣表示：「隨著初次尋職者逐漸找到工作，以過去五年9月比8月失業率降低0.09～0.16個百分點研判，9月失業率可望再降低。」

雖然，失業率已連續兩個月下降，就業人數也連兩個月回升，但與歷年同月比較，8月失業率仍創下103年以來同月最高，而就業人數也比去年同月少了10.8萬人，這反映近兩個月勞動市場雖已改善，但疫情對就業的衝擊尚未消失。

陳惠欣表示，疫情之初，週工時未達35小時的人數一度高達98.4萬（6月），8月已降至48.8萬，雖然這項數據已明顯改善，但仍比疫情前18.9萬（4月）來得高，也比歷年同月來得高（108年8月21.8萬，109年8月31.6萬），這說明疫情對勞動市場的影響仍在。

此外，勞動部最新統計，8月各公立就業服務機構新登記求才人數11.5萬人，較7月增加21.84％，求供倍數1.61倍，代表平均每位求職者有1.61個工作機會，較7月增加0.32個，顯見國內勞動力市場已逐漸復甦並提高徵才需求。其中出口、外銷訂單成長，促使8月製造業徵才人數5萬人，較7月成長24.92％，也較去年同月成長10.29％。

(時報資訊)