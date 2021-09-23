受到大陸恒大效應與不銹鋼廠限產雙重打擊，國際鎳價上周大跌1,200美元，但大陸不銹鋼供給端吃緊影響，不僅上周不銹鋼期貨和現貨價格均大漲外，大陸青山不銹鋼廠22日開盤決定，調漲10月冷軋不銹鋼價格，每公噸大漲2,500元人民幣。此舉，是否牽動國內不銹鋼上游大廠燁聯、唐榮及華新10月價格順勢上漲，受到市場關注。

對此，唐榮等相關鋼廠表示，雖然9月接單還算持穩，但因近來下游客戶普遍面臨船運塞港與遞延出貨影響，庫存普遍偏高，相對拉貨動能也受到波及，因此對於10月的盤價走勢，仍審慎評估之中，希望力求至少持穩，待後市船運受阻因素逐漸紓解後，11～12月遞延旺季需求能夠逐漸顯現。

不銹鋼專家指出，上周國際鎳價受到大陸恒大效應和鋼廠限產影響，市場預期鎳原料需求銳減，導致鎳原料期貨與現貨價連續四天下跌，累計每公噸約大跌1,200元美元，跌到每公噸1.89萬美元，但22日現貨價格有止跌回溫趨勢，每公噸站上1.91萬美元。受到國際鎳價下跌影響，大陸上海鎳價一周亦下跌4,000元人民幣，最新報價約14萬3,490元人民幣。

專家表示，雖然鎳價走趺，但大陸不銹鋼上周期貨和現貨價格，卻受限產效應影響，單周每公噸逆勢大漲1,345元人民幣，每公噸報價21,825元人民幣，甚至飆到21,830元人民幣，帶動青山不銹鋼22日調漲10月304系列冷軋鋼捲價格，每公噸大漲2,500元人民幣、達每公噸21,170元，創近七年來新高。

對此，國內不銹鋼業者表示，大陸減產效應發酵，供給端吃緊，加上需求強勁，導致價格受到推升，但台灣鋼廠普遍接單還算順暢，不過受到船運受阻影響，下游廠商庫存偏高，因此對於10月盤價走勢，仍有點壓力，待審慎評估才會確定盤價走勢，目前力拚至少持穩。

(時報資訊)

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