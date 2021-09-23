中鋼雖然8月鋼品銷量減少，但因價格好轉，自結8月合併營業利益達84.95億元、月增4％，創單月新高，單月合併稅前淨利為87.1億元、月減4％、年增4,877.14％，創單月獲利次高，累計前八月合併稅前盈餘529.97億元、年增1,477％，創同期新高，每股稅前盈餘3.37元。

中鋼財務副總楊岳崑表示，中鋼與旗下中鴻、中龍鋼鐵8月鋼品出貨量雖較前一個月減少4.1萬公噸左右，但因外銷數量達到37％，較7月約增加3％，且外銷價格好轉，單月營業利益表現持續往上，惟欠缺上個月有轉投資鐵礦股利收入挹注，以致整體合併稅前盈餘月減3億多元。至於原料成本方面，因8月煤鐵大漲、鐵礦下跌，原料成本略增一些。

展望後市，中鋼董事長翁朝棟表示，近來受到大陸恒大效應與政府打壓房地產影響，鋼市受到一些波及，但大陸有很多基礎建設計畫正積極推動中，可望帶動用鋼需求增加，因此仍持續看好11～12月的鋼市旺季榮景。

翁朝棟認為，美國最近鋼廠有歲修計畫，且大陸有環保限產，這二個因素讓供給端吃緊，加上美國鋼市和股市慢慢回溫，這是鋼市最大的利基，只要其股市能回歸正常，消除投資人的不安心理，則鋼市也可望跟著回穩。

中鋼22日公佈8月合併營業利益為84.95億元、月增4％，較去年同期營業淨損2.11億元，營運出現大幅成長，創單月新高，且單月合併稅前盈餘為87.1億元、月減4％、年增4,877.14％，單月每股稅前盈餘約0.55元，創單月獲利次高。

中鋼累計前八月合併營業利益為499.02億元、年增1,367％，合併稅前盈餘達529.97億元、年增1,447％，每股稅前盈餘約3.37元。

中鋼指出，8月鋼鐵事業群銷售數量減少，其中，中鋼銷量為78萬多公噸、月減1.9萬公噸，致單月營收略降，但銷售單價漲幅大於單月成本，使得營業利益增加；另7月有業外轉投資鐵礦股利收入，8月無此收入，因此整體合併稅前淨利較前一個月減少3.74億元。

展望未來，中鋼認為，目前鐵礦跌、煤礦漲，如果短期內沒有太大起伏，預期9月原料成本變化不大，也就是未來必須視鋼品銷量和單價狀況而定。

(時報資訊)

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