根據市調機構集邦科技最新調查顯示，第三季旺季後DRAM的供需充足率（sufficiency ratio）於第四季開始升高。此外，除了供應商庫存水位仍屬相對健康外，基本上各終端產品客戶手中的DRAM庫存已超過安全水位，此將削弱後續的備貨意願。因此，集邦預測第四季DRAM合約價將開始走跌，而部分庫存量過高的產品別單季跌幅不排除會超過5％，整體DRAM合約均價跌幅為3～8％。

隨著歐美各國疫苗施打率漸趨普及，先前遠距辦公與教學所帶來的筆電需求開始顯得疲弱，在Chromebook領域更是特別明顯，第四季整體筆電生產總量將出現衰退，使得標準型DRAM的供需充足率上升至1.38％，代表供貨吃緊態勢不再。然而，在伺服器DRAM需求相對暢旺的情況下，標準型DRAM占原廠供給位元比重仍偏低。由於標準型DRAM模組現貨均價已經遠低於第三季合約價，代表後續的跌勢難以避免，預期第四季合約價將季減5～10％。在OEM廠採購預期心理認為後面還會繼續走跌，因此部分價格不排除有超過10％的季跌幅出現。

由於客戶端擔憂長短料缺口影響出貨，前兩季已大幅採買伺服器DRAM，使得目前北美及中國雲端服務商的庫存水位已達8周以上，且部分業者已逾10週，除了部分二線業者仍在補齊先前的採購缺口，整體動能已漸趨緩。第四季在庫存去化的策略下，可預期買方拉貨力道將不如前幾季，且部分關鍵零組件交貨週期仍長，整機出貨上恐面臨逐季衰退。

DRAM三大原廠在第二季初將其產品配置由行動式DRAM轉往伺服器DRAM，其產能將在第四季陸續產出。第三季合約價在動能減緩下，議價時間已拉長至8月初，原廠雖極力維持成交價5～10％的季漲幅，但後續已不易上漲。集邦預估第四季伺服器DRAM將首度面對今年的價格反轉，合約價季跌幅為0～5％。

由於歐美國家於逐漸解封，居家娛樂用的消費支出開始下滑，加上零組件的短缺問題十分嚴重，消費性電子需求都有所下修，也連帶導致消費性及利基型DRAM拉貨力道趨緩。上半年DDR3的大幅漲價使得原廠今年轉換的步調稍有趨緩，但目前市場跌價壓力開始出現，三大原廠明年可能將加速把成熟的DDR3轉向CMOS影像感測器或其他邏輯IC產品。

(時報資訊)