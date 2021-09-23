面板價格9月跌勢再擴大，瑞銀證券直指，接下來跌幅可能更劇烈、跌價的產品也從電視面板向外擴散，報價下挫延續的時間甚至拉伸到2022年上半年，將友達、群創股價預期雙雙砍至15.3與14元，逼近美銀證券賦予面板雙虎的外資圈最低價。

外資圈對面板示警不斷，不僅短期憂心報價持續下滑，中長線則看供過於求，預言報價下滑狀況將從電視面板擴散至IT面板等產品，其中，以美銀證券給予友達14.2元、群創13.2元股價預期，最為保守。瑞銀證券此次雖維持面板雙虎「中立」投資評等，但觀察瑞銀大砍股價估值舉動，情況明顯不容樂觀。

值得注意的是，儘管面板族群股價淨值比僅0.6倍，處在歷史區間下緣，但瑞銀證券強調，考量到面板報價正在加速下滑，就算評價低廉，能發揮的支撐效果也有限。瑞銀並說明，就算市場普遍擔憂大尺寸LCD面板報價前景，然近期股價尚未完全反應跌價的速度與幅度。

瑞銀證券最新調查發現，面板需求與報價狀況正以更快的速度惡化當中，目前對電視面板價格第三季報價之預期從持平，調整為季減4％，第四季將持續季減8％，價格下滑趨勢更將延伸到2022年上半年。另外，瑞銀還觀察到一些跡象，顯示PC OEM廠可能自第四季開始推遲IT面板定價。

從供需面看，瑞銀評估，大尺寸LCD面板第三、第四季可能出現2％與3.3％的供過於求，2022年供過於求幅度也從原本的1％，上調為1.4％。瑞銀進一步解釋，下半年整體需求展望惡化不少，連2022年狀況也不樂觀，隨電視需求不斷放緩，全球LCD電視2021、2022年出貨量將年減2.7％與2.4％。多數面板製造商預計將產能由電視面板轉向IT面板，不僅遏止不了電視面板報價下滑，更會助長跌價風第四季開始擴散到IT面板領域。

(時報資訊)

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