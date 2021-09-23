受惠印度市場對iPhone需求強勁，尤蘋果此回推出iPhone 13系列新品後，將帶動iPhone 11／12等舊機型系列在印度銷售增長，也將拉抬蘋果在當地的組裝台廠鴻海旗下富士康及緯創，加速於明（2022）年3月前達到今年度的PLI（生產連結激勵計畫）目標。

印度當地媒體引用市調機構Counterpoint的說法指出，蘋果在印度的手機策略轉趨積極，自平價版的第二代iPhone SE到最新發表的超高階iPhone 13 Pro Max，產品線趨於完整之際，蘋果新機在印度上市的時程加速，在以舊換新的銷售策略也更加明快，且iPhone 12系列亦因降價可望接棒iPhone 11，成為推升蘋果在印度手機市占增長的主要動力。

Counterpoint並預期，蘋果今年度在印度手機出貨總量將突破400萬支創高，不僅較去年度的310萬支增長29％以上，也比蘋果在2017年度寫下的320萬台高點大幅增長。

而這也將有利於印度當地的iPhone組裝台廠鴻海及緯創，提前在2022年3月前就達到PLI的年度生產目標。

依鴻海、緯創及和碩等三家蘋果組裝廠先前取得的PLI手機生產計畫，其於五年內在印度生產的iPhone手機規模必須達到3.6兆印度盧比，其中並有高達八成比例為自印度出口外銷。

其中，第一個年度的手機生產規模門檻必須達400億印度盧比，業者才可以獲得6％的激勵返還獎金。

不過鴻海及緯創的印度廠於去年間組裝之iPhone出貨量，在投產進度及疫情等影響下並不如預期，目前兩業者在雙雙加快生產步伐後，預計將在明年第一季底的時限內，輕鬆達成年度出貨目標。

目前兩大台廠正在印度生產的iPhone機型，包括由鴻海負責組裝的iPhone 12／iPhone 11，與緯創負責組裝的第二代iPhone SE。至於和碩，去年於印度投資1.5億美元在當地設置子公司，惟建廠進度受到疫情延宕，近日公告以新台幣逾4.8億元採購機器設備後，預計明年可開始投產。

(時報資訊)

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