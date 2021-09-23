iPhone 13將於9月24日在包括台灣在內的全球首波市場開賣，五大電信公司將上演拚場秀，中華電信、台灣大哥大考量疫情，將舉辦iPhone登台販售以來首場線上開賣會，遠傳、台灣之星、亞太電信則仍將舉辦實體活動。

通路商指出，首批i13陸續於21、22日到貨，台灣首批貨源約20萬支，其中，五大電信商合計約拿到15萬支，神腦、STUDIO A、燦坤、PChome等3C通路商共拿到5萬支，其中，i13到貨量最多、i13 Pro到貨量最少。

然根據五大電信商、3C通路及電商平台預購／預約均以i13 Pro最多來看，市場預期i13四大系列新機上市初期，i13 Pro將立即面臨缺貨窘境。

各容量及顏色中，又以i13 Pro系列的天峰、i13粉紅最受歡迎，通路商預期i13未來每周都會到貨，但到貨量不會比首批貨多，因此，熱門機型缺貨情況將超過一個月。

中華電信24日線上開賣會將由董事長謝繼茂親自主持，全台500間指定據點及網路門市同步銷售，針對完成預約登記的果粉，將抽出相當於69,950元的最高50倍優惠Hami Point點數，以及「iPhone 13全系列新機五倍強大百萬加碼五連抽」活動抽獎，送出包括i13 Pro 256G/i13 128G、Apple Watch及Hami Point 6,995點購物金20名，總價值超過百萬元，首賣日當天在信義威秀門市排隊的前20位果粉並送出各一台AirPods Pro。

台灣大24日一早8點在全台指定服務據點、網路門市與電商通路同步開賣i13系列，但基於防疫考量，取消實體排隊首賣活動，改採線上開賣會，並祭出線上加碼抽AirPods Pro及Apple Watch 6等總價值逾40萬元，另針對專屬台灣大果粉的獨家禮遇及「驚喜彩蛋」，將由總經理林之晨在直播活動親自揭曉。

電信三雄唯一舉辦實體開賣會的遠傳電信，將由總經理井琪親自出席，開賣當天並將於遠傳信義威秀門市推出「驚喜大禮包二選一」開賣活動，前50名排隊果粉申辦成功可免費帶走市價超過5000元的大禮包，內含Apple原廠MagSafe充電器、MS原廠矽膠殼、Mycell 65W氮化鎵充電器。

台灣之星今年選擇在信義威秀舉行簡單的交機活動，當日限定申辦門號、手機配件大禮包最低33折，再送買東西商城購物抵用券5,000元。

亞太電信24日將在台北三創門市舉辦「全民舞吉、搶新iPhone」限量首賣活動，搶得頭香的果粉有機會獨享i13升級1TB容量的優惠。

(時報資訊)