大陸恒大效應等造成台股22日出現補跌行情，但據國泰金控22日公布的最新國民經濟信心調查顯示，到9月上旬依舊有41.4％的受訪民眾看好未來半年台股行情，預估應會持續多頭，台股樂觀指數達15.9，比8月再上揚逾4點，且已維持十個月正樂觀指數。

同時間，9月上旬依舊有29.4％的受訪者表示，有意將現金、定存等轉入股票投資，風險偏好指數12.5，持續16個月正指數，續創2010年3月此調查啟動以來的最長投資股市正意願，代表散戶信心仍強，資金動能有撐。

國泰金每月會針對其集團客戶發出電子問卷，進行相關經濟及投資感受調查，9月1～7日發出問卷，回收逾2.2萬分，被視為經濟動能中的庶民指標。

政府刺激消費的五倍券已開始發放，國泰金控指出，國發會最新公布的7月景氣對策信號維持紅燈，領先指標下滑；隨著本土疫情趨向緩和，政府持續放寬防疫管制，景氣展望指數由8月的22.1升至27，有49.8％受訪者覺得未來半年景氣會比現在改善。在經濟現況指數上9月亦從8月的-28.2上揚到-4.5，覺得現在經濟景氣比過去半年差者已從8月的54％降到40.5％。

受訪民眾對薪資上漲預期指數亦從8月0.4走高至4.3，亦即覺得未來半年自己薪資收入會增加者回升到兩成以上，是近四個月新高。

在政府鬆綁防疫措施、發放振興五倍券，股市及經濟依舊看好，及認為自己收入會增加者提升後，民眾大額消費意願指數亦從8月的12升高至15.7，有38.7％受訪者未來半年有意增加非耐久財消費，創此調查以來的新高，顯示未來消費動能亦強，亦有助國內經濟成長。

(時報資訊)

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