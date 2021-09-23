在Delta變種病毒肆虐與中國地產開發商恒大債務風暴的雙重打擊下，美銀證券調降中國未來三年的經濟增長預期。美銀證券指出，2021年第四季到2022年第一季是解決恒大問題的關鍵期，一旦處理不當，可能引發經濟增長失調的風險。

路透報導，美銀證券最新報告中，對中國2021年實質國內生產總值（GDP）增長的預測從8.3％下調至8％，2022年預測從6.2％下調至5.3％，2023年預測從6％下調至5.8％。

美銀證券特別指出，需密切關注恒大的債務危機。該行假設，若是中國官方能推動恒大進行有序的債務重組，則對整個房地產行業和金融市場的溢出效應將可大幅下降。報告中強調，從2021年第四季到2022年第一季是政策回應的關鍵時刻，一旦出現政策延遲，或對主要債務人違約的處理不當，「都可能引發增長失調的風險」。

高盛中國經濟分析員閃輝21日也指出，恒大違約危機是全球投資者目前面對的最大風險，一旦發生房市活動崩潰和金融狀況緊縮的最壞情況，將使得中國的GDP減少4.1％。

另一方面，亞銀（ADB）22日公布最新的「2021年亞洲發展展望」報告則對中國經濟增長較為樂觀，仍維持4月份對中國經濟的增長預測，預計2021年中國GDP增速達8.1％，2022年增長5.5％。亞銀認為，儘管中國的消費復甦過程比預期更長，且新冠疫情仍讓全球經濟承壓，但中國2021年下半年穩健的出口和加大的財政支持力度，將可抵銷消費低迷的負面影響，因此維持原本預估不變。

亞銀認為，2021年和2022年，消費仍將是中國經濟增長的主要引擎，其次是投資和淨出口。報告預計2021年的物價漲幅將遠低於2020年的水準，將2021年全年消費者物價指數（CPI）年增率下調到1.3％。

(時報資訊)