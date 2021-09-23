台股跌破萬七大關，官股券商護盤急急如律令，據統計，八大官股券商22日買超89億元，為近兩個半月來最大買超，主要鎖定半導體三雄及貨櫃三雄等股力挺護盤。投資專家指出，兩大內資指標－投信與官股合力加碼買超逾110億元，力抗外資賣壓，台股成交值也放大至近3千億元，預期市場重大賣壓應已渲洩完畢。

台股秋節連假休市，國際股市不平靜，節後第一個交易日「補跌」，以重挫350點作收，萬七大關失守，官股券商逢低買超88.79億元，為今年7月9日買超91億元後最大單日買超，依過去經驗來看，官股券商大敲後，指數多可止跌回穩。

台股權值王台積電仍是官股護盤先鋒股，獲官股券商單日買超20.73億元，中華電則獲買超4.71億元，貨櫃三雄陽明、長榮、萬海等，也各被敲進2.5～4億元，南亞、聯電、聯發科、中鋼等，各獲官股券商加碼約2億元。

另元大金、國泰金、兆豐金、友達、新光金等，各獲官股券商買超1億元以上，主要鎖定上市權值電金傳龍頭股，政策企圖穩住指數的企圖明顯，加權指數拉了約87點下影線。

萬寶投顧董事長朱成志認為，外資22日大舉賣超355億元，主要來自被動式基金賣出，另自營商自營加上權證避險部位合計賣超94億元，應一次性反應在22日台北股市，重大賣壓已渲洩得差不多了，接下來賣壓對指數影響應屬餘波盪漾。

他進一步指出，中國土地是政府所有，恒大是地產公司，政府一定會出手並釐清債務，恒大會面臨打掉重來，但預期此事件很快就會平息，這與美國當年雷曼事件完全不同；秋節前美股大跌與恒大無關，主因美國總統拜登要將企業稅調高至26.5％，以及關注美國聯準會（Fed）對縮減購債的態度，預期Fed對外說明後，市場擔憂就會平息。

台股技術面轉弱，國票投顧分析，大盤日KD已呈現死亡交叉，MACD也轉折向下，大盤整理時間恐將拉長，台股已連續六天收黑，原本型態就呈偏弱震盪，加上中國恒大違約危機越滾越大，台股短線難逃衝擊，接下來要看季底作帳行情。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意