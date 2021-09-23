恒大集團旗下恒大地產集團22日公布，23日將如期為所發公司債「20恒大04」支付人民幣（下同）2.32億元的利息，付息方法已透過場外方式協商解決。市場分析，這使該期公司債可能出現付息違約的憂慮，暫時獲得緩解。

　恒大地產集團22日上午在深交所公告指出，「20恒大04」此次付息的債權登記日為22日，在包括當日前買入並持有的投資者享有利息。該期公司債發行總額為40億元，期限五年，附第三年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，票面利率5.8％。

　除了「20恒大04」在岸債券將到期付息以外，路透報導，恒大23日還需支付與2022年3月到期離岸債券「VG158043114」相關的8,350萬美元利息。恒大29日也需支付與2024年3月到期債券「VG158786753」相關的4,750萬美元款項。

　貝萊德、滙豐、瑞銀 三大債主

　進入10月後，恒大繳息壓力更大，累計有一筆在岸債券與四筆離岸債券將到期付息，其中在岸債利息達人民幣1.22億元，離岸債利息3.11億美元。

　至於誤踩恒大債券的金融機構，據晨星（Morningstar）資料顯示，貝萊德（BlackRock）、滙豐控股及瑞銀，是恒大集團債券的主要買家。其中，貝萊德1月至8月期間，增持3,130萬單位恒大債券，使其所持恒大倉位占其17億美元亞洲高收益債券基金資產的1％。

　另外，1月至7月期間，滙豐控股增持恒大債券四成，但占其投資組合比重卻降至1.22％。截至5月，瑞銀亞洲高收益債券基金將恒大比重降低0.09個百分點，但1月至5月則增持恒大債券25％。反觀富達投資、品浩（PIMCO）與德國保險公司安聯（Allianz）等其他大型基金公司，在1月至7月期間減持3％至47％的恒大債券。

(時報資訊)

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