中國地產商恒大集團的債務危機在全球資本市場引起恐慌，近日多國股市因此重挫，台股22日也補跌。對於市場憂心恒大風暴恐變成中國版「雷曼兄弟」，國際貨幣基金（IMF）、經濟合作暨發展組織（OECD）和亞洲開發銀行（ADB）相繼向市場信心喊話。IMF表示，相信中國有政策和工具來防止恒大演變為系統性危機。

路透22日報導，陸股中秋休市期間，周邊市場因憂心恒大風暴擴散，大幅回檔修正。22日陸股節後開盤，滬指早盤也因恒大問題一度大跌1.5％，之後IMF表態及恒大宣布已解決23日債券付息問題，地產、能源類股率先回暖，帶動滬指止跌回升。上證綜指22日終場收升0.4％，報3,628.49點。

恒大集團背負3,000億美元龐大負債金額，相當於中國GDP總量的2％，且建案量近800件並遍布中國各地，一旦出現債務違約甚或倒閉，勢必對經濟造成嚴重衝擊。近日多家機構先後發表對恒大問題的看法，普遍認為中國官方不會放任恒大問題動搖到國本。

報導稱，IMF首席經濟學家戈皮納特（Gita Gopinath）於美東時間21日表示，房地產行業是中國經濟的重要組成部分，恒大潛在的違約風險可能對中國的經濟活動和金融穩定產生影響，IMF持續密切關注此事件的發展。戈皮納特表示，IMF相信中國有工具和政策空間來防止恒大問題變成一場系統性危機。他並強調，中國確實需要進行監管改革，以解決房地產行業的高槓桿率問題。

OECD首席經濟學家Laurence Boone也表達類似看法，認為中國當局有能力控制恒大的債務危機，其造成的影響相對有限。Boone在21日最新經濟預測記者會上指出，中國政府在財政政策及貨幣政策上擁有操控能力和空間，可以降低恒大所帶來的衝擊。除部份公司可能受到較大影響，相信對整體的影響有限。

亞銀（ADB）則呼籲中國政府要審慎監控恒大集團債務問題。香港信報報導，亞銀代理首席經濟學家Joseph Zveglich於22日表示，一旦房地產行業受到影響，可能會對中國經濟產生廣泛的連鎖反應。若恒大真的出現違約，需關注中國銀行體系的資本緩衝能力，是否足以承受這樣大規模的衝擊。

(時報資訊)