立院新會期已開議，行政院正盤點包括111年度中央政府總預算在內的136項優先法案將闖關三讀。而最讓人民有感的軍公教調薪案、紓困5.0，及當沖降稅延長等也都列在其中。

在振興、防疫仍需持續推動下，爭取紓困5.0預算過關受到高度期待。然而這次軍公教調薪案，並未編入年度總預算中。但因今年總體經濟成長率上看6％，可望改寫11年新高，這讓已三年沒動的軍公教薪資不調整又說不過去。因此，行政院已主動釋出將爭取調薪3％的訊息，至於所需200億元預算，估計將由今年證交稅收超徵部分挹注大部分財源。

維持股市活絡既有利企業籌資發展，亦可在增加國家稅收上做出積極的貢獻，其重要性由此可見一斑。

這次立院新會期涉及「證券交易稅條例」修法部分，除了當沖降稅議題行政院已火速拍板將現行當沖降稅優惠稅率千分之1.5，再延長三年至113年12月31日外，還有財政部提出的權證避險降稅也將闖關。

證券業者過去不斷反映，為權證市場造市而買賣避險標的股票，與自營買賣股票以賺取價差的交易，同樣都需繳千分之3證交稅，係為不合理之租稅負擔，亦增加業者經營權證業務的困難。

針對此，早在102年行政院就已擬具證券交易稅條例第2條之2及第3條修正草案，增訂權證發行日至到期日期間，基於履行報價責任規定及風險管理目的而出賣權證避險專戶內經目的事業主管機關核可之標的股票者，其出賣標的股票人按千分之1稅率課徵證交稅。惟該草案最後因立法院委員換屆，依職權行使法第13條屆期不續審之規定而未能完成審查及立法程序，就此權證避險交易降稅一案就年年被提及，卻年年都無法排入立院審查。

而我國的權證市場交易占比自此後也從103年的2.85％高點逐年下滑，現今已連1％都不到，鄰近的香港、泰國、新加坡權證交易占比均較我國為高，權證造市之證交稅成本負擔過重，被認為是導致我國權證市場市占規模近幾年不斷倒退嚕的很大一個原因。

再放眼國際，除上述香港、泰國、新加坡等地外 ，美國、日本、英國等多數資本市場發達的國家也都未對避險股票交易課徵證交稅，已被涷結了近十年的權證避險降稅修法一案，實不宜再蹉跎下去 。

誠如政策研判當沖降稅延長有利於市場活絡，同理權證避險降稅亦可收至相同效果才是。今年權證避險降稅修正案將再度捲土重來，財政部也已備妥稅率降至千分之1、並減徵五年的修法草案，送行政院審議，但目前仍停留在行政院這關，能否順利趕在立法院本會期完成三讀，業者是又期待又怕再失望。

從證券交易稅收對國庫的貢獻來看，今年前八月我國總稅收1兆9,360億元，創歷史同期新高，其中證交稅1,953億元，年增1.1倍，成為國庫三大稅收主力之一。且其中當沖交易貢獻稅收約占三成，由證券商發行權證造市避險所繳納的證交稅僅在1％上下。然權證市場對稅收貢獻雖小，卻是資本市場不可或缺的一塊拼圖。

尤其近兩年股市每年新增開戶數都上看百萬戶，其中二、三十歲的年輕人占比更多達 六、七成，這些年輕人財力不夠雄厚，眼看股王領軍，市場上千元以上高價股愈來愈多時，利用當沖，即可以低成本套利交易成了可積極追趕財富列車的新工具，卻也因此引發輿論對投資與投機如何分野的諸多激辯。於此，各種針對當沖而來的加強版監管制度陸續推出，然而防弊重要，興利更是重要，主管機關更應積極思考如何提供更多有利價格的產品，讓更多小資投資人可以參與市場投資才是。而已推廣中的權證交易、零股買賣，甚或是未來進一步可推動股票分割制度等都是友善小資投資人，可擴大參與資本市場，共同作大資本市場的工具之一。

股市一向對稅的問題特別敏感，難得今年證交稅修法是朝降稅的方向發展，也被股市視為是政策偏多的重要指標之一。然而，這次「證券交易稅條例」修法，不論是當沖降稅再延三年，或是權證避險降稅減徵五年，都不脫短線的作法，要活絡股市讓證券市場長遠健康發展，應有更多興利的作為才是。

今年台股大漲，讓不少股市小白賺到了人生第一桶金。對企業而言，除了籌資的便利外，市值的提升更讓企業壯大，在徵才、併購發展上更有了與國際大廠一較長短的本錢。而國庫也因證交稅收大補，估今年全年總稅收可望超收千億，資本市場的榮景成了小英政府的最佳成績單。

我們期許，立院新會期在包括「證券交易稅條例」修法部分在內，各項審議能順利進行，讓證交稅修法降稅過關的一小步 ，引領國內資本市場朝向讓投資人、企業及政府發揮三贏效益的大方向繼續邁進。

(時報資訊)