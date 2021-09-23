台灣22日已正式遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請，23日行政院會將聽取此一報告案，隨後將由政委兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中偕同經長王美花對外說明。鄧振中22日表示，加入CPTPP台灣已經準備好了，現在是提出申請的最好時機。

外媒報導，台灣已將申請書遞交給紐西蘭，紐西蘭是CPTPP協定保存國，將向其餘十個成員國轉達台灣提出申請案。行政院發言人羅秉成指出，台灣是在22日下午正式提出加入CPTPP申請，同時也已知會所有的CPTPP成員國以尋求支持，蘇揆並責成相關部會進行準備工作，做好談判前置作業。

鄧振中表示，參加CPTPP是我國明確目標，早就開始做了很多體制跟法規調整，目前大部分都已完成，部分有待立法院審議，如數位、商標相關法令，能調整都已調整了；而涉及市場開放議題，國內也有完整方案，明瞭並接受CPTPP是一高標準市場開放協議，企業界也不斷呼籲台灣早日加入CPTPP，政府一定會積極爭取加速加入CPTPP，開拓更廣的經貿市場。

官員指出，我國透過亞太經合會（APEC）、各種雙邊會談及外館等，持續與各國強調台灣加入CPTPP意願，積極爭取各國支持並進行非正式諮商工作。

CPTPP現由日本主導，中國大陸上周正式提出書面申請，當時經長王美花即強調，目前都已與相關會員國進行非正式諮商，待有共識後提出正式申請，較容易水到渠成。

(時報資訊)