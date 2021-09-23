恒大債務危機引爆外資大逃殺，台股秋「劫」變盤，加權指數22日重挫350.97點以16,925.82點作收，失守半年線及萬七大關，新台幣兌美元匯率以27.782元作收、貶值4.6分，股匯雙跌。台股四大分析師認為，低量之後恐有低價，16,800點關卡宜守穩。

所幸歐美股市繼周二止跌之後，周三持續反彈，美股三大指數全面開高，道瓊指數早盤勁揚逾350點或1％，台積與聯電ADR亦雙雙走揚，顯示恒大風暴對全球市場的利空衝擊逐漸減弱。

中秋假期台股休市兩日，惟恒大風暴引發全球股市大震盪，22日外資賣超355.6億元，減碼台積電、友達、長榮、聯發科、國泰金、中鋼等權值股，使得指數終場下跌350.97點，跌幅2.03％，連六黑，成交值僅2,984億元。

台股跌跌不休，但恐慌性情緒中仍見理性，22日跌停家數僅有四檔，漲停家數達11檔，包括網家、中裕及台揚各擁題材逆勢走揚。現股當沖比（買+賣）下滑至35.53％，創下5月4日以來低點；信用交易呈資券同減，融資餘額小減8億元，融券張數減少4.4萬張。

台股市值單日減少1.1699兆元，達52.15億元，為8月20日以來單日蒸發的最大金額。內外資操作不同調，外資賣超及自營商單日賣超（含權證避險）為354.94億元及93.44億元，分別創8月20日、5月12日以來最大賣超金額。投信近期連八買，合計買超逾78億元，為季底作帳奮戰到底。

值得注意的是，台積電22日慘遭外資大賣95.16億元，市值減少3,630億元，創8月20日以來最大蒸發金額。

展望台股未來，康和證券投資總監廖繼弘、台股資深分析師杜金龍、德信證券自營部副總吳文彬以及永豐投顧總經理李學詩等四大名師表示，台股22日跳空補跌符合預期，但是否會再出現低價，後續還要觀察三大支撐，包括頸線16,893.70點，22日低點16,838.58點及周線15,159和16,248點連結上升線約在16,800點；然最後防守戰16,800點一旦跌破，周KD將死亡交叉，屆將轉為中期整理態勢，不利台股表現。

杜金龍表示，台股22日跳空大跌後已脫離季線糾結區，短期技術面跌深會進行反彈，但量能持續低迷且季線下彎，再破前低16,248.08點機率頗高，屆時形成大M頭，將再朝年線15,871點測底。 （相關新聞見A2）

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意