經濟合作暨發展組織（OECD）21日發布最新經濟展望報告，預計中國經濟在2021年與2022年的增長率將分別達到8.5％和5.8％，與5月公布的增長預期持平。

OECD對2021年全球經濟最新預測將增長5.7％，二十國集團（G20）成員經濟將增長6.1％，這與今年5月的預測相比分別下調了0.1和0.2個百分點。另外，還預測今年美國和歐元區經濟將分別增長6％、5.3％。

報告指出，各經濟體在新冠疫情暴發前優劣勢不同、疫情期間應對措施不同，導致全球經濟復甦仍不平衡，尤其是新冠疫苗接種進程遲緩與新變異病毒出現可能會造成增長乏力和更大的就業問題，並給全球供應鏈增加壓力。

因此，OECD呼籲，各國在保證必要的宏觀經濟支持政策與靈活的財政政策的同時，應當加強國際合作來向低收入國家提供所需的資源進行疫苗接種。

無獨有偶，亞洲開發銀行（ADB）22日發布的《2021年亞洲發展展望》報告中，亦維持對中國經濟今、明兩年增長預期，但下調了今年亞太發展中經濟體增長預期。

亞銀指出，今年中國經濟增長率將達8.1％，與7月的預測持平，儘管對新冠肺炎疫情的擔憂仍讓全球經濟承壓，但中國下半年穩健的出口和加大的財政支持力度將抵消其影響。亞銀並稱，中國經濟將保持增長勢頭，明年經濟增長率維持先前預測將達5.5％。

亞銀並指，受到Delta變種病毒肆虐導致疫情起伏反覆，今年亞太地區發展中經濟體經濟增長率預計為7.1％，比7月預期下降0.1個百分點。亞銀認為，今年東亞和南亞地區經濟增速將領先於其他地區，增長率預計將分別達到7.6％和8.8％。東南亞地區增長率預計為3.1％，中亞地區為4.1％，太平洋地區將萎縮0.6％。

(時報資訊)