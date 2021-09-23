危機時刻，大陸恒大地產集團昨（22）日上午在深交所發布公告稱，將於今（23）日如期支付所發公司債「20恒大04」利息，付息方法已透過場外方式協商解決，這令此前對該期債可能出現付息違約的憂慮暫時得到緩解。

這筆債券是在2020年面向專業投資人發行的境內債，發行總額為40億元（人民幣，下同），為5年期固定利率債券，票面利率5.80％，需付利息僅約2.32億元。

據路透揭露今年內恒大需付息的債券明細，今（23）日還有一筆美元債利息高達8353萬美元需付，但未見恒大對此有任何公告表示。統計到年底，恒大還有12筆債券（含上述兩筆）需付息，大多為美元債，付息違約風險仍存在。

對於恒大債務風暴產生的溢出效應，路透援引國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家Gita Gopinath指稱，房地產行業是中國經濟的重要組成部分，恒大的流動性風險可能會對金融穩定產生影響，IMF已經在密切關注事態發展，但「我們相信，北京方面有足夠的政策工具可以防止其演變成一場系統性危機。」

經濟合作暨發展組織（OECD）的首席經濟學家Laurence Boone也認為，中國有能力控制恒大的債務危機，更廣泛的影響應該有限。

恒大當前流動性問題主要由房地產銷售回款的快速惡化所導致，對此，花旗、巴克萊以及瑞士銀行的策略分析師們都認為，該問題不會演變成所謂「雷曼時刻」。

而標普全球評級則表示，恒大問題可能會打擊對行業的投資信心，但中國的銀行體系有足夠的空間消化恒大的壞帳，因此認為北京方面介入的可能性不高。

此外，大陸最高人民檢察院駐證監會檢察室18日揭牌成立，將積極推進依法從嚴打擊證券違法活動各項工作，釋放出「零容忍」明確信號。

(時報資訊)