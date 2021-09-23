五倍勸數位登記22日正式上路，但才開始官網就大當機，不少人更直呼數位綁定後卻完全沒收到通知，還有多種BUG出現，怨聲連連，一名網友更表示，自己綁定後，打算幫家人共同綁定，沒想到步驟一堆，最後還失敗，怒批到底什麼智障設定。

網友在PTT八卦版PO文「五倍券共同綁定in數位綁定是不是智障」，他表示自己先綁定了信用卡，但綁定後不能反悔，有點不人性化。接著要幫家人們設定共同綁定，卻不斷遇到問題。

原PO抱怨，共同綁定需要健保卡與讀卡機，一堆人卡在這步驟，幸好自己家裡有讀卡機。接著又要健保卡註冊密碼，否則要另創帳號，他傻眼表示，自己還要幫家人上網創健保帳號，留信箱與電話。

原PO接著抱怨，表示創建網路健保帳戶，需要戶口名簿上的戶號，直言一堆人看到這步，一定都開罵了。他最後表示，好不容易前面都處理好，回到共同綁定按下一步，又顯示「此人必須先執行數位綁定」，去數位綁定信用卡輸入家人身分證，又顯示家人在銀行沒有信用卡。

原PO痛批：「到底這種智障網站與三小共同綁定是怎樣設計出來的」，直呼有夠浪費時間，到最後還不能用，花了一堆時間結果最後家人還是只能去領紙本，相當無言。他也補充表示，不是每個人都有信用卡，也不是每個人都有手機，但是每個人都有健保卡，結果他就悲劇了。

底下鄉民留言諷刺：「天才發包大臣，不要太不滿」、「好險我一開始就打算領紙本」、「還好我中午就被氣到，晚上綁了自己的就懶的共綁了，看到你說的我會摔手機」、「光看就覺得好累」、「只綁自己的都覺得很浪費時間，搞3小時」、「我也是到最後一關才發現家中二老沒信用卡」、「健保卡註冊密碼是什麼鬼」、「讀卡機真的是門檻，雖然不貴，但真的不是每個人都有」、「數位大臣你敢嘴？」。

但也有人指出原PO錯誤：「你步驟4錯了，要去查詢的地方登入你的資料後再操作」、「先綁定自己再加家人只要讀卡機那關就好，你說的234步驟完全都不用」、「共同綁定的畫面是要先登入自己的」。對此原PO也無奈表示「我現在知道了，但官網設計讓我誤會，相信還有很多人跟他一樣過三關後又走錯，幫我自己QQ」。

(時報資訊)