【時報資訊記者/鄭心芸】Fed縮債明朗，美股三大指數強彈，聯電ADR也飆漲逾3%；電動車夯，各大半導體廠商積極介入，聯發科將啟動黃山計畫，搶攻車電市場；台股22日慘淡，官股積極護盤，14檔個股受到關愛，同時也有受惠五倍券商機的個股，逆襲上漲。以下為今(9/23)日財經焦點。

▲縮債明朗！美股強彈 聯電ADR飆漲

美國聯準會(Fed)22日結束為期兩天的政策會議，隨著Fed釋出符合預期的縮表時程，以及恒大公告將如期支付債券利息等利多消息的帶動，美股3大指數週三集體反彈約1%。

Fed縮減購債的消息面愈趨明朗後，美股包括高科技、金融與景氣循環等類股多強勢反彈。周三收盤，道瓊工業指數漲338.48點或1%，為34258.32點。標普500指數漲41.45點或0.95%，為4395.64點。那斯達克指數上漲150.45點或1.02%，為14,896.85點。

個股表現方面，蘋果、亞馬遜、網飛、微軟、英特爾、美光、ASML與AMD等高科技股，分別上漲1%~3%不等。另外，美國銀行、花旗集團、美國運通、高盛證券、摩根大通、特斯拉、通用汽車、迪士尼、應用材料與福特汽車等，也勁揚1.45%~2.58%。至於備受台股投資人關切的ADR表現，並未受到台股週三科技族群普遍大跌的影響，包括台積電ADR、聯電ADR、日月光ADR與鴻海ADR均上漲，其中以聯電ADR漲幅最大，上漲3.16%。

▲聯發科啟動黃山計畫 搶攻車電大餅

聯發科看好未來自駕車、電動車市場，並將車用電子部門取名為代號「黃山」。聯發科多媒體事業資深總監熊健透露，聯發科車用產品經過嚴格前裝車用零組件供應鏈測試，且智慧座艙系統更創下全球最快，將以B2C2B模式全力搶食這塊新車用大餅。

據瞭解，聯發科早在數年前就宣佈以影像先進駕駛輔助系統、毫米波雷達、車用資訊娛樂系統、車用資通訊系統等車載產品力拼切入未來需求持續成長的自駕車、電動車市場，並且聯手全球一線車用零組件大廠合作開發新品，由於產品表現，且當前車機產品線已經打入中國汽車供應鏈，並開始量產出貨。

法人指出，雖然當前占營收比重仍偏低，但隨著聯發科在車用電子市場佈局持續獲得客戶導入，加上自駕車、電動車市場規模不斷增加，聯發科出貨表現可望穩健攀升。

▲台股跌破萬七 官股護盤14檔獲關愛

台股跌破萬七大關，官股券商護盤急急如律令，據統計，八大官股券商22日買超89億元，為近兩個半月來最大買超，主要鎖定半導體三雄及貨櫃三雄等股力挺護盤。投資專家指出，兩大內資指標－投信與官股合力加碼買超逾110億元，力抗外資賣壓，台股成交值也放大至近3千億元，預期市場重大賣壓應已渲洩完畢。

台股權值王台積電仍是官股護盤先鋒股，獲官股券商單日買超20.73億元，中華電則獲買超4.71億元，貨櫃三雄陽明、長榮、萬海等，也各被敲進2.5～4億元，南亞、聯電、聯發科、中鋼等，各獲官股券商加碼約2億元。

另元大金、國泰金、兆豐金、友達、新光金等，各獲官股券商買超1億元以上，主要鎖定上市權值電金傳龍頭股，政策企圖穩住指數的企圖明顯，加權指數拉了約87點下影線。

▲五倍券來了 受惠股逆襲上漲

受恒大集團違約風暴衝擊，台股22日重挫，惟「五倍券受惠股」在題材力挺下，相對強勢。網家、新零售連袂漲停，3C通路燦坤、觀光股夏都也上漲逾2％。法人認為，內需概念股包括五倍券受惠股、綠能概念股，在政策面力挺下可望「殺出一片天」，後市表現可期。

法人指出，國際市場變數仍大下，反倒內需概念股在政策面激勵下，可望「由受害股轉受惠股」，短線可望獲得資金青睞。加上五倍券及八大加碼券上路，包括觀光、餐飲、百貨、電子通路等搶發「振興財」。

台股22日慘淡，不過，觀光的夏都、南仁湖分別上漲2.4％、1.53％，餐飲的寒舍、亞洲藏壽司、美食-KY力守平盤之上，上市觀光類股指數表現強於大盤，僅小跌0.83％。隨國內疫情逐漸獲得控制，據統計，上市櫃觀光類股中8月營收逾85％呈現月增態勢，後續隨國慶連假、五倍券「添柴火」。

百貨業者，遠百勁揚2.59％；3C通路也喜迎利多，燦坤股價22日盤中一馬當先「由黑翻紅」，終場大漲5.4％，改寫逾八年來新高，順發也上漲1.02％。而國內電商業者可望迎來「疫情」、「雙11、雙12旺季」、「五倍券」三重利多，第四季「旺上加旺」。網家、新零售22日連袂漲停，富邦媒、興櫃股王綠界科技也漲3.7％、0.5％。

▲避險情緒升溫 反向ETF爆量

「恒大風暴」持續影響全球金融市場，台股22日重挫350點，跌落萬七關卡，市場擔憂，後續債務處理及中國大陸經濟對全球金融體系衝擊程度仍是未知數，加上指數位居高檔，帶動避險情緒升溫，資金湧入反向型ETF，包括元大台灣50反1、國泰台灣加權反1等皆呈現量增價揚走勢。

在外資22日大舉賣超354億元之下，大盤跳水補跌，權值股同步回檔，反向ETF則成為資金避風港，元大台灣50反1、國泰台灣加權反1、群益臺灣加權反1及富邦台灣加權反1等4檔台股反向型ETF交投放量，以元大台灣50反1單日爆出24.5萬張大量位居ETF成交榜首。

法人指出，中國地產集團事件造成全球主要股市短線急修正，不過主要集中在信心層面，預期演變成系統性風險的機會不大，而台股整體賣壓也未全面擴散，跌停家數僅兩檔，但成交量能不足，盤面缺乏主流，資金流往反向ETF，也顯示逢低承接買盤偏向保守，市場觀望情緒相當濃厚。

(時報資訊)