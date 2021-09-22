隨著恒大危機、美國債務上限問題以及美國聯準會(Fed)縮減購債行動(Taper)等利空因素衝擊，本周以來美股劇烈震盪，隨著為期2日的FOMC利率決策會議即將在台灣時間周四(23日)凌晨公布最新報告，市場靜待結果，美股3大期指盤前走揚。美股周三(22日)開盤上漲87.03點、以 34006.87點開出，隨後漲勢擴大近200點，臉書跌近3%。

截至台灣時間22日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲162.98點或0.48%、暫報34082.82點；標普500指數上漲19.42點或0.45%、暫報4373.61點；那斯達克指數上漲29.47點或0.20%、暫報14775.87點；費城半導體指數上漲16.91點或0.51%、暫報3361.94點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價漲0.49%、暫報743.0美元；台積電ADR股價漲0.19%、暫報115.18美元；聯電ADR股價漲2.07%、暫報11.62美元。

美國眾議院民主黨周二 (21 日)以9票差距通過美國政府債務法案，讓美國政府至少能運作至年底，並停止債務上限至2022年底，防止金融危機的發生。然而，參議院共和黨威脅阻撓該法案，若該案無法順利通過，美國政府將面臨關門命運，以及10月可能出現債務違約。

(時報資訊)