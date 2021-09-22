新冠病毒製造出新型態的全球化，也帶來了財富投資組合的新態樣。渣打集團最新公布的《Sustainable Investing Review 2021 》（2021 年永續投資評論）年度調查報告，參與調查的7個全球富裕及高資產市場，81％的受訪者表示對於永續投資「有興趣」，此項數值是該份報告連續4年調查以來最高的一次；此外，「永續投資」項目在財富投資組合中占比達25％的全球富裕客群，2020年相較2021年，從2%增加到13％，一年之內出現數倍的增長。

渣打銀行財富管理全球主管范德瓦勒（Marc Van de Walle）表示，全世界都意識到環境災難、病毒肆虐的挑戰越來越大、時間越來越緊迫，解決急迫問題的資金缺口每年約2.5兆美元，唯有透過永續投資引導民間資本、私人財富，才有機會彌補此一差距；站在投資人的立場，也慢慢地不只看投資報酬，甚或認為，投資和收益兩者之間不該相互排斥，「富裕族群想運用個人的財富，幫忙解決世界面臨的嚴肅挑戰。」

渣打集團〈2021 年永續投資評論〉調查報告，針對全球7個市場，包括中國大陸、香港、台灣、新加坡、印度、阿拉伯聯合大公國與英國，超過2千位富裕暨高資產投資人，合計資產管理規模達110億美元進行問卷調查與行為分析。

調查結果顯示，富裕與高資產族群的投資組合中包含永續投資的比例持續增加，2021年有13％的投資人已將25％以上的資產投入永續相關投資，跟去年調查結果僅2％的比例相比，有顯著成長。

渣打銀行22日針對台灣市場指出，台灣投資人對永續投資關注度持續呈現上揚趨勢，74％台灣投資人了解永續投資的概念，而有78％受訪者表示對永續投資有興趣；在尚未將永續投資納入資產組合的投資人中，有47％正考慮將部分資產移往永續相關投資標的，而有57％的台灣受訪者已經將資金放入永續投資。

渣打銀行財富管理處主管陳太齡認為，隨著投資人對永續投資的興趣日益增加，市場資金將更能透過永續投資導入相對應的解決方案，協助人類社會面臨各種挑戰。渣打銀行不斷透過客製化的投資建議，針對投資人所關注的各項永續議題，提供切合風險偏好，並兼顧投資報酬的產品投資組合，以協助客戶提高永續投資的參與比例。

(時報資訊)