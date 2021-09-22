新冠疫情持續延燒，Delta病毒來勢洶洶，由於國際疫苗供貨不穩，有專家建議疫苗混打可成解方。國內有4種混打研究相繼啟動，包括台大醫院執行「AZ+莫德納」、「莫德納+高端」，以及長庚醫院啟動「AZ+高端」、「BNT+高端」，盼為國際疫苗短缺尋找解決方案。據最新民調顯示，已接種AZ的民眾，有高達82%贊成第二劑混打BNT，只有13%不贊成混打。

「為何獨獨沒有莫德納+BNT混打實驗？」台大流病與預醫所兼任教授金傳春說，若BNT疫苗相對供貨充足，應盡快作第2劑混打的規畫，增加2劑疫苗覆蓋率。金傳春說，國際證實混打BNT有顯著效果，國內也應著手本土混打研究，卻以高端為大宗，顯見中央只在乎接種率數字，而不是民眾的生命，指揮官陳時中是不見棺材不掉淚。

據《TVBS新聞網》22日公布一份「第二劑疫苗混打」網路投票，結果顯示，由於莫德納疫苗到貨延遲，有人提議應該開放接種第一劑莫德納民眾，第二劑混打BNT/輝瑞疫苗，解決接種間隔過長，保護力可能下降的問題，而此次調查發現，有 58%網友並不贊成第一劑打莫德納的民眾，第二劑混打BNT，高於28%網友贊成，另外14%沒有表示意見。

不過，若是第一劑就是接種莫德納的民眾，有75%傾向較贊成第二劑也打莫德納，不要進行混打，結果要明顯高於贊成第二劑混打BNT的19%，顯示多數已接種莫德納的網友並不贊成混打。

值得注意的是，對於指揮中心日前開放打AZ疫苗後第二劑混打莫德納疫苗，有51%民眾贊成接種AZ的人第二劑混打莫德納，另有 35%不贊成，此外，有14%沒有表示意見。而若進一步交叉分析，可發現第一劑接種AZ的人，有74%贊成第二劑接種莫德納，僅16%的民眾表示不要混打。

最後，近期陸續到貨的BNT疫苗，是否開放讓接種AZ的民眾混打，也引起關注，調查結果則顯示，有59%的人贊成第一劑接種AZ民眾混打BNT，另有30%不贊成，此外，有11%沒有表示意見。若進一步交叉分析，已接種AZ的人，有多達82%贊成第二劑混打BNT，只有13%不贊成混打。

(時報資訊)