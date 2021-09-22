大陸房產巨頭恒大深陷債務危機，牽動投資人情緒，周一造成全球股市劇烈震盪，市場擔憂恒大高額債務可能違約，重創全球金融市場，其曝險牽涉情形自然也備受關注；據投資研究機構晨星（Morningstar）資料顯示，貝萊德（BlackRock）、匯豐銀行（HSBC）、瑞銀集團（UBS）等今年大幅增持恒大部位，位列恒大債務的最大買家。

全球市場對恒大的違約風險日益加劇，恒大將於周四支付一筆8350萬美元的債券利息，9月29日還有一筆用於2024年3月票據的4750萬美元利息，若未能在30天寬限期內還清，這兩筆債券都將違約。

隨著恒大債務危機越演越烈，全球股市周一劇烈動盪，市場密切關注其曝險牽涉規模，《路透社》報導，貝萊德今年前8個月共曾持了3130萬張恒大債券，推升其所持的恒大部位，佔其17億美元亞洲高收益債券基金資產的1%；匯豐至7月止增持恒大部位40%；瑞銀至5月增持恒大部位25%。

而其他基金巨頭如富達、太平洋投資管理公司、安聯等，都在今年前七個月減持恒大部位，最多減持47%。

晨星研究分析師Patrick Ge表示，部分基金公司在過去幾個月大幅增持恒大，主要是因為利差擴大和估值吸引，認為恒大仍然值得買進。

私人財富管理公司Bahnsen Group創辦人David Bahnsen認為，恒大並不會給全球經濟帶來任何系統性的風險，但光其的不確定性就給市場帶來很大的壓力；大陸《環球時報》總編輯胡錫進日前指出，一旦問題爆雷，出事企業不能有自己「大到不能倒」的僥倖，要以市場的方式自救。此言也讓投資人對北京政府介入的信心動搖。

(時報資訊)