曾準確預測2008年金融危機、被稱為「末日博士」紐約大學經濟學教授魯比尼（Nouriel Roubini）過去一段時間不斷批評美國國會，認為其龐大財政支出，將壓垮美國經濟，如今再度指稱，美國經濟危機除重新浮現，並且是由債務陷阱構成。

綜合外媒報導，Nouriel Roubini受訪提及，當新冠肺炎疫情爆發後，相關防疫措施導致全球經濟衰退，寬鬆貨幣政策與刺激性經濟政策，則是支撐金融體系恢復信心，但結果也是相當極端，如今市場正處於債務超級周期。

Nouriel Roubini表示，今年各國央行陷入債務陷阱，但有鑑於私人與公共債務都如此高昂，如果央行想要逐步縮減貨幣政策寬鬆程度，股債、信貸市場以及經濟都瀕臨崩盤邊緣，無法讓政策利率正常化。

Nouriel Roubini認為，阻力最小的途徑，則是在通膨較高的情況下，以固定利率消滅名目債務的實際價值，但債券殖利率偏高、經濟增速更緩慢是無法避免的，並且可能出現停滯性通膨。

Nouriel Roubini先前抨擊拜登政府，認為其財政政策延續川普大多數決策，有豐富的民粹主義色彩，並對於提出更龐大的債務，最終將造成停滯性通膨。雖然拜登政府並未提倡弱勢美元，也沒有要求美國聯準會(Fed)做出符合自己想要的政策，但實際上仍造成永久性債務。

如果通膨僅小幅上揚，Fed就會選擇善意忽略，否則就要縮減貨幣政策來抵抗通膨，後者必然導致市場崩盤以及嚴重的衰退。

(時報資訊)

#Nouriel #Roubini #債務 #債務陷阱 #末日博士

主要市場指數

紐約道瓊
33919.84 -50.63(0.15%)
05:12
S&P500
4354.19 -3.54(0.08%)
05:12
Nasdaq
14746.40 +32.49(0.22%)
05:16
費半指數
3345.03 +6.79(0.20%)
05:16
日經225
29639.40 -200.31(0.67%)
14:15
南韓KOSPI
3140.51 +10.42(0.33%)
09/17
香港恆生
24221.54 +122.40(0.51%)
09/21
上證指數
3628.49 +14.52(0.40%)
15:01
深圳成指
14277.08 -82.28(0.57%)
16:29
英國FTSE
7079.10 +98.12(1.41%)
21:11
法國CAC
6637.70 +84.97(1.30%)
21:11
德國DAX
15470.83 +122.30(0.80%)
21:11

延伸閱讀