緬甸反軍事統治的民兵組織與軍方衝突不斷，根據一個鄰近印度邊境城鎮的居民和媒體報導，當地建築物遭軍方砲轟起火，數以千計的居民被迫逃亡。

路透社今天報導，一名社區領導人表示，緬甸西北部欽邦（Chin State）丹郎鎮（Thantlang）約有1萬名人口，但多數已離開城內，前往包含印度的周遭地區躲避戰火。

緬甸軍方於2月1日推翻民選的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府，掀起民主支持者抗議浪潮，反軍政府的民兵組織也隨之興起。

民兵組織上週末和軍隊的衝突中，約有20棟房屋慘遭祝融，社群網站上也有照片顯示建築物被火焰吞噬。

新聞入口網站「今日緬甸」（Myanmar Now）報導，軍人射殺一名試圖撲滅火勢的基督教牧師，但官媒對此報導提出質疑。

官媒「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）表示，正在調查牧師的死因，且軍人遭到約100名「恐怖分子」伏擊，雙方皆有開火。

路透社無法獨立證實任一方的說法，軍方發言人沒有接聽要求置評電話。

死去牧師的一名親屬告訴路透社，儘管少數家庭仍然待在丹郎鎮，包括牧師營運孤兒院裡的大約20名兒童，但多數當地民眾已出逃。

社區領導人表示，他十分擔憂流離失所的人們，有些人目前在鄰村避難，有些則在印度米左拉姆省（Mizoram）。

(時報資訊)