振興五倍券於今(22)日早上9點開放登記與數位綁定，同時另外8部會提供的加碼券也能一併登記，10月8日即可領取使用。根據一份網路民調顯示，有超過4成網友表示會使用數位綁定，同時也有4成左右的網友表示有成功登記到加碼券。

入口網站《YAHOO》以「振興五倍券數位綁定、加碼券登記起跑，你登記了嗎？」為題，進行網路投票，並詢問網友，「五倍券登記起跑，你決定數位綁定或紙本了嗎？」投票時間為9月22日至25日，截至22日晚間7點，有3千多名網友參與投票，結果顯示，「數位綁定，只綁個人」的網友有32%，「數位綁定，並加上親友共同綁定」的有13.4%，選擇紙本五倍券的網友則有31.6%，還沒決定15.7%，都不登記4.2%，另外有3.1%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

該民調也詢問網友，今天五倍券數位綁定登記開跑，是否有成功登記，表示「有，已成功登記加碼券，且完成數位綁定」的網友有26.6%；「有，已成功登記加碼券，等待紙本五倍券登記」的有14.2%；「沒有，無法進入官網」的網友有18.8%，打算過幾天再登記的有22.6%，都不登記的有13.2%，另外有4.6%網友沒表示意見。

至於加碼券的部分，會選擇登記哪先券？會選擇交通部「國旅券」的網友有36%，原民會「i原券」7.6%，農委會「農遊券」38.2%，文化部「藝Fun券」35.2%，教育部「動滋券」37.3%，客委會「客庄券」17.6%，國發會「地方創生券」6.5%，表示會全部都登記的有34.4%，全部都不登記的右10.9%，另外有7.5%網友沒表示明確意見。

(時報資訊)