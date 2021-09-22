大部分人為了避免麻煩，通常不會隨便更換手機號碼，常常一用就超過10年以上，有內行人透露，很多人都不知道，其實這種長年號碼很值錢，尤其在換手機時，攜碼跳槽非常划算，還可賺到優惠，甚至可以用這種跳槽模式賺到免費手機。

有網友近日在《PTT》表示，他的門號已經用16年了，是他這輩子的第二個門號，第一個門號因為國小時看電視廣告，用簡訊回傳抽獎花了很多錢，因此被沒收，之後就是從國中一路用到現在，原PO質疑，用中華電信已經16年了，好像也沒什麼好處，他說因為之前很流行雙NP(雙攜碼)，在考慮是不是要跳來跳去。

從原PO貼出的手機合約資訊顯示，4G 799型通信優惠，最新一期合約期間為2019年12月25日至2021年12月24日，該門號已使用16年07天，原PO好奇詢問大家手機門號都用幾年？網友則紛紛回應「用了超過10年了吧」、「沒有雙NP的話20年了吧」、「家裡還有9碼變10碼的」、「大學到現在」、「20左右吧」、「從12歲有手機到現在都是用這個門號，完全沒換過」。

有內行網友分析，所謂的NP是指「行動號碼可攜服務」（Number Portability）」，也就是帶著你的門號跳槽到另一家電信，仍可沿用原本的手機號碼，很多人不知道其實長年號碼攜碼跳槽很划算，因為通常電信業者為了搶客，都會祭出優惠，例如5G手機免費等，因此不用傻傻的一直留在同一家電信，還有網友說「用同一個號碼沒問題，但要懂得NP」、「我就是兩間門市跳來跳去，優惠拿不完」。

(時報資訊)