勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，8月各公立就業服務機構新登記求才人數11.5萬人，較上月（9.4萬人）增加21.84％，且平均每一位求職者有1.61個工作機會（即求供倍數為1.61倍），較7月增加0.32個，顯見國內勞動力市場已逐漸復甦並提高徵才需求。

受惠於主要國家推動振興經濟政策，全球需求上漲帶動國內製造業的出口、外銷訂單等數據成長，讓製造業在8月徵才人數為5萬人，相較於上月成長24.92％，也較去年同月成長10.29％。根據台灣經濟研究院公布的7月製造業景氣概況，景氣燈號已連續三個月呈現代表景氣揚升的黃紅燈，其中紡織業、橡膠製品製造業及塑膠製品製造業的出貨、市場需求暢旺。

同時，為促進勞雇雙方媒合，發展署已推出安穩僱用計畫，冀望藉由獎勵機制提升就業機會，雇主提供工作機會將可獲得僱用獎助，全時工作最高獎助金額達3萬元，部分工時最高獎助金額達1萬5千元；而待業民眾經公立就業服務機構推介並受僱時，則可以獲得就業獎勵津貼，全時工作最高獎勵金額達2萬元，部分工時最高獎勵金額達1萬元。發展署提醒，安穩僱用計畫須於9月30日（含）前完成僱用並加保，始符合申請資格，欲參加計畫的雇主及民眾，請加緊腳步。

發展署表示，求才人數於7月至8月間持續上升，就業市場的回溫直接反映在人力需求上，鼓勵民眾可以趁機把握機會！更多職缺資訊及線上服務資源，都可以上台灣就業通網站查詢（https://www.taiwanjobs.gov.tw），或可撥打免付費客服專線0800-777-888。

(時報資訊)