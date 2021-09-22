美國白宮在9月20日公布全新旅遊新規定，11月初起入境美國就需要完整接種疫苗（fully vaccinated），然而當前並未確認究竟接種那些疫苗可以符合規定，因此不少機關都陸續發言表達觀點。根據歐盟方面的看法，頗看好當前最廣被國際間使用的阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗。

雖然美國已公布11月起將實施的旅遊新規定，但具體細節還有很多都未底定。而根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）說法，基本是獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）以及世界衛生組織（WHO）核准的新冠肺炎疫苗皆可。而最終決定權落在美國CDC手中，當前尚未公佈確定符合條件的疫苗清單。

差別就在於，如今WHO核准的疫苗共有7款，美國FDA核准的卻僅有3款，也就是輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。兩者之間差距是阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、科興（CoronaVac）疫苗、國藥（Sinopharm）疫苗、Covishield疫苗都非美國FDA核准的疫苗。

《路透》報導，歐洲聯盟下轄的歐洲聯盟委員會（European Commission，地位有如歐盟的內閣）發言人Eric Mamer在例行性記者會中表示，他認為美國允許讓接種AZ疫苗的旅客入境是合情合理的，且連帶說明「我們認為AZ疫苗是安全的。」但他也回應，最終仍得依據美國當局決定。

此外，無獨有偶，美國白宮首席顧問防疫專家佛奇（Anthony Fauci）在接受BBC第四電台（BBC Radio 4）訪問時也為AZ疫苗背書，指出「我不認為有任何理由相信，接種AZ疫苗者會覺得有什麼問題。」

順帶一提，歐洲藥品管理局（EMA）核准的疫苗共有4款，除了美國FDA核准的3款（輝瑞/BNT、莫德納、嬌生疫苗）之外，正巧就是再加上AZ疫苗。而根據統計，AZ也是全球取得最多國家認可的疫苗，包含在3國完整取得授權，在171過取得緊急使用授權（EUA）。以期待接納更多國旅客，來擴大旅遊經濟的效益來看，AZ疫苗納入最終符合入境美國新規的疫苗，有相當大的可能性。但仍需等候美國CDC給出最終結果。

(時報資訊)