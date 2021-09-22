大陸推進智慧財產權建設綱要，近日頒布至2035年的建設計畫，擬完善積體電路布局法規，加快大數據、AI等立法，要求專利密集型產業增加值占GDP比重達到13％。

新華社報導，中共中央、國務院近日印發「知識產權強國建設綱要（2021－2035年）」，內容提及，目標到2025年，智財權強國建設取得明顯成效，智財權保護更加嚴格，社會滿意度達到並保持較高水平，智財權市場價值進一步凸顯，品牌競爭力大幅提升，專利密集型產業增加值占GDP比重達到13％，版權產業增加值占GDP比重達到7.5％，智財權使用費年進出口總額達到人民幣3,500億元，每萬人口高價值發明專利擁有量達到12件。

綱要指出，完善積體電路布局設計法規。制定修改強化商業秘密保護方面的法律法規，完善規制智財權濫用行為的法律制度以及與知識產權相關的反壟斷、反不正當競爭等領域立法。修改科學技術進步法。加快大數據、人工智慧、基因技術等新領域新業態智財權立法。探索完善網路領域探索完善互聯網領域智財權保護制度。研究構建數據智財權保護規則。

綱要指出，要培育一批智財權競爭力強的世界一流企業。深化實施中小企業智財權戰略推進工程。改良國家科技計劃項目的智財權管理。圍繞生物育種前沿技術和重點領域，加快培育一批具有智財權的優良植物新品種，提高授權品種品質。

(時報資訊)