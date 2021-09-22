振興五倍券22日開放數位數位綁定、10月8日起正式使用，範圍包含全國實體店家、攤商及國內電商。在電商部分，五倍券消費範圍適用於電商全站，網家、蝦皮、創業家兄弟、Yahoo等業者也積極推出相關方案，期望透過這次五倍券，為第四季營運衝刺動能。

蝦皮購物表示，9/22消費者可於至政府五倍券官網進行數位綁定，完成任一信用卡綁定後，即可於蝦皮購物站上消費；消費者只需使用「信用卡」方式結帳，即可一鍵完成運用信用卡綁定五倍券的消費，其消費範圍適用於蝦皮購物全站。此外，蝦皮購物也表示，將攜國泰世華、中國信託等多家銀行推出加碼活動，其中綁定國泰世華蝦皮購物聯名卡全站最高可享4％蝦幣回饋、超品日檔期最高再享6％蝦幣回饋。

網家則表示，旗下Pi拍錢包推出「振興五倍券500萬P幣等你拿」，持續擴大振興五倍券效益，鼓勵已綁定Pi拍錢振興五倍券之會員，每成功推薦一位好友進行綁定，即可享單筆不限金額消費贈50P幣回饋、如成功推薦一共同綁定則加乘共同綁定總人數回饋P幣，回饋次數無上限、總計高達500萬P幣贈完為止。 Yahoo奇摩購物中心與Yahoo奇摩超級商城則預計10月初推出振興五倍券專區，協助受疫情衝擊的在地特色小農、中小企業商家、品牌優選店家與公益團體，配合政府政策釋出包括平台服務與行銷廣告費用減免補助，以及提供免費專業顧問輔導團隊等，協助店家佈局電商通路，提升銷售動能與買氣。

創業家兄弟（8477）則表示，旗下生活市集針對五倍券特別設立加碼專區，精選超過400項MIT商品，支持在地商家，並且提供上架優惠及免費廣告行銷；消費者綁定數位五倍券購買專區商品，將可有免運費以及5％的生活幣回饋。

此外，創業家也表示，振興專區外，生活市集也提供全站回饋，於五倍券使用首日至10/15，全站擴大納入超過7,000項MIT商品提供回饋以及免運費。

(時報資訊)

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