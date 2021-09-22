內政部營建署宣布，將依據《海岸管理法》，於2021年8月31日首度發布海岸管理白皮書，完整闡述海岸管理歷程、法制等資訊，請國人共同守護海岸，為台灣的美麗海岸盡一份心力。

營建署表示，海岸地區為海洋與陸地交互作用的帶狀區域，擁有豐富自然資源，卻易受潮浪及災害侵襲，隨著社會經濟快速成長，台灣海岸成為多方競相開發使用的新空間，卻缺乏全面有效的管理制度。

海岸管理法歷經20餘年的立法推動，於2015年2月4日公布施行，開啟我國海岸管理新時代。立法後，內政部即協同相關部會及地方政府展開各項海岸管理制度建立及資料調查建置作業，6年來相關子法、法定計畫及配套措施均陸續建置完成。

2021年8月31日發布海岸管理白皮書首刊，將過往推動及執行成果完整呈現，提供海岸研究、規劃、教育、保護及管理等應用，也誠摯邀請國人共同守護海岸，讓我們一起面向大海，為台灣的美麗海岸盡一份心力。

依海岸管理法第6條第1項規定：中央主管機關應定期更新資料與發布《海岸管理白皮書》，並透過網路或其他適當方式公開。海岸管理白皮書首刊完整闡述整體海岸管理計畫之政策推動方向、相關子法與配套制度、階段性成果及未來展望等內容，讓民眾能更了解我國海岸地區現況、面臨的課題及因應策略。

海岸管理白皮書首刊共有5章，分別以「啟航」、「尋蹤」、「邂逅」、「孕育」及「擁抱」之概念進行串連，各章內文分就「海岸資源保護」、「海岸災害防護」及「海岸利用管理」等。

(時報資訊)