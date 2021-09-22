有鑒於台美合作關係越趨緊密，資誠與美國在台協會（AIT）商務組將於2021年10月4日下午2點於台北君悅酒店共同舉辦美國供應鏈投資實務研討會，提供台商赴美投資的全面性分析，同時結合法規發展及台商在美營運實務經驗分享，即日起開放各界報名，網址為https://www.pwc.tw/zh/news/events/tax-211004.html。

2020年中，繼台灣半導體龍頭率先宣布進軍美國的計畫後，赴美投資成為許多台灣公司熱烈討論的議題。拜登政府為了保護美國關鍵技術領域發展並掌握先進產品供應鏈，看重半導體產業、5G產業及電動車產業的研發及營運動能，被美國朝野一致視為美國未來競爭力的主幹。

2021年6月8日獲參議院高票通過的《2021年美國創新暨競爭法案（USICA）》，擬自2022年起分五年提撥給半導體產業520億美元預算；另外針對5G產業、電動車產業、及基礎建設等關鍵領域，亦提供研發資金、人才培訓計畫、智慧財產權保護等扶植方案。

在2021年六月底舉辦的第11屆台美「貿易暨投資架構協定（TIFA）」會談，達成「十大共識」，強調台美在關鍵產業之供應鏈合作，也提到了台美雙邊貿易協定（BTA），引起各界注意。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，儘管許多台灣公司都有赴美投資的意願或計畫，對於美國商業和租稅環境的不熟悉卻可能增加投資風險。目前美國在世界銀行公布的創業便利度排行第55名，然而，台商在美設立公司及後續各種登記及法律遵循程序因州而異，甚至各城市規定也不同。

因美國有50個州，台商要選擇在哪州設立公司以享受租稅或商業上的優惠、同時又可以降低法律風險，將是許多產業或不同類型公司赴美投資時首要面臨的難題。此外，美國有許多稅務管轄區，聯邦稅、州稅、地方稅之計算、繳納、申報規定都不盡相同，美國稅局又以嚴格執法聞名，台灣企業赴美投資須更加留意。

資誠（PwC Taiwan）為我國四大會計師事務所之一，資誠長期耕耘美國投資與管理稅務諮詢、美國企業及個人稅務遵循服務等相關領域，就投資美國之地點選擇、公司設立型態、稅務成本計算及相關稅務申報服務、稅務優惠及投資獎勵之分析及申請，以及跨國員工調派之稅務諮詢有豐富的實戰經驗。

(時報資訊)