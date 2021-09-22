國庫署今日表示，至今年8月底止，中央政府預算歲入執行結果，累計實收達到1兆5965億元，占全年預算數達77.8％，較去年同期增加1176億元。

歲入主要執行的情況，稅課收入累計實收數達到1兆3810億元，較去年同期增加3064億元，主要是營利事業所得稅、證交稅、營業及貨物稅分別增加1566億元、1021億元、284億元及125億元；綜所稅則減少了96億元。

非稅課收入就少了1888億元，主要原因是去年有5G釋照、世貿三館地上權等大案，權利金分別1422億元及313億元；扣除這兩個大案，還差了153億元的原因是來自於營業盈餘及事業收入當中，中華電信因為疫情因素延後股利發放，原本6月要進帳延後到9月進帳；以及央行繳庫盈餘下調至1650億元。

在規費收入上除了5G釋照的一次性因素之外，與去年差不多；惟今年標售「特殊」車牌如5688、8888這種規費收入較去年些微減少。

相較於去年同期，財政部統計數字顯示，非稅課收入營業盈餘少了230億元；罰賠款收入增加38億元；規費收入減少1432億元；財產收入少291億元，顯示扣除世貿三館大案，國產署還是積極進行國有地活化，財產收入維持不錯的表現。

至今年8月底，占全年總預算達成率已經達到77.8％，較去年同期的70.19％，還是有較好的表現。

國庫署表示，今年整體歲入執行優於預期，原編列要舉債1675億元，但是今年還未辦理舉借；另外還本的部分850億元，則已經9月初執行完畢，所以今年有歲計賸餘、實質還債？財政部官員表示，審慎樂觀。

特別預算部分，今年截至8月底止，特別預算舉債2970億元，包括疫情紓困2450億元及前瞻建設520億元。

(時報資訊)